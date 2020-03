L’Eredità ha un nuovo campione: è il giovane Francesco Annunzi proveniente da Monteprandone in provincia di Ascoli Piceno. Il giovane è arrivato nel game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna lo scorso giovedì 5 marzo. È riuscito ad aggiudicarsi la puntata eliminando, gioco dopo gioco, tutti gli altri concorrenti. Una volta arrivato al Triello la sua scalata verso la Ghigliottina è stata molto semplice in quanto è riuscito a vincere ai calci di rigore ma, non ha potuto completare la serie di vittorie con la Ghigliottina. Era arrivato con circa 24.000 euro ma non era riuscito a trovare la parola misteriosa che si nascondeva dietro i 5 indizi.

L’Eredità Francesco Annunzi il percorso del nuovo campione

Francesco ci ha poi ritrovato sabato 7 marzo. E in questa occasione ha segnato un vero e proprio record nella storia de L’Eredità. Infatti è arrivato alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 240.000 euro. Ancora una volta purtroppo non è riuscito ad avere la meglio sul gioco finale. Innanzitutto ha dimezzato ben 4 volte il montepremi riuscendo a mantenere la somma di 15.000 euro. La parola che si nascondeva dietro le 5 faticosamente trovate, non era quella giusta. Ed ancora una volta campione è tornato il giorno successivo ma a portafoglio vuoto.

La Ghigliottina dell’8 marzo

Francesco da Monteprandone è tornato nella puntata di ieri L’Eredità e ancora una volta è arrivato alla Ghigliottina. Percorso facile e alquanto fortunato perché è riuscito subito ad indovinare uno dei Paroloni. Questa fase del gioco manda direttamente al Triello il concorrente che riesce ad individuare la definizione giusta di una parola molto complicata e spesso desueta. Il termine che ha indovinato Francesco Annunzi era Ninufaro, la definizione giusta era specie di Ninfea.

Una volta giunto al Triello, Francesco ha potuto usufruire di una congiuntura favorevole ed ha giocato ai calci di rigore con l’altra concorrente Federica. E’ riuscito ad avere la meglio.

È arrivato alla ghigliottina con un montepremi iniziale di 150.000 euro. Questa volta le parole da indovinare non gli sono state molto amiche. Infatti ha dimezzato alla Ghigliottina per ben tre volte ed ha potuto giocare per la somma di 18.750 euro. Le parole della Ghigliottina erano le seguenti: Contemporaneo, Bianco, Chaplin, Stelle e Pista.

Il campione ha scritto la parola Ballo. Mentre la parola giusta era Circo.

Questa sera Francesco torna per difendere il titolo, ma soprattutto per cercare di guadagnare almeno un piccolo montepremi.

Chi è Francesco Annunzi campione de L’Eredità

Francesco da Monteprandone è un giovane studente di medicina. Lavora come rider per mantenersi gli studi. Inoltre è un grande appassionato di musica. Ha dimostrato una buona cultura generale e potrebbe continuare ad essere protagonista de L’eredità, contribuendo a svecchiare ulteriormente il parterre di concorrenti del game show condotto da Flavio Insinna.

Insomma Francesco potrebbe prendere il posto della campionessa dei record Benedetta Arpioli che gli appassionati de L’eredità non hanno ancora dimenticato.