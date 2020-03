Ascolti Tv mercoledì 18 marzo 2020. Il film in prima visione Assassinio sull’Orient Express vince la serata e umilia ancora il Grande Fratello vip. La serata è stata caratterizzata dall’assenza di Chi l’ha visto? bloccato, per una puntata per l’emergenza coronavirus.

Ascolti Tv mercoledì 18 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Assassinio sull’Oriente Express in prima tv, ottiene 6.363.000 telespettatori con 22.8%

Su Rai 2 X Men 2 ha registrato 715.000 spettatori con 2.6%

Su Rai 3 Speciale Tg3 Coronavirus ha interessato 1.558.000 telespettatori con 5.3%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raggiunto 3.899.000 spettatori con 18.8%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia interessa 1.658.000 persone con 6%

Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha intrattenuto 1.783.000 persone con 6.9%

Su La 7 Atlantide – La paura e il coraggio: 575.000 telespettatori con 2.5%.

Su TV8 Antonino Chef Academy, seconda puntata: 588.000 telespettatori con 2,1%.

Su NOVE Speciale Sono le venti è scelto da 307.000 telespettatori con 1%.

Ascolti Tv mercoledì 18 marzo 2020, la fascia preserale Bassissimi riscontri per le repliche di Grey’s anatomy Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.345.000 con 19.1%. L’Eredità: 6.162.000 con 22.9% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 1.003.000 persone con 4% Su Rai 3 Nuovi Eroi: 1.108.000 spettatori con 3.7% Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.531.000 con 15.8%. Avanti un Altro: 4.987.000 spettatori con 18.9% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 976.000 persone con 3.4% Su Italia 1 CSI ha raggiunto 724.000 spettatori con 2.6% Su La 7 Grey’s Anatomy: 133.000 con 0.6% e 108.000 spettatori con 0.4% Ascolti Tv mercoledì 18 marzo 2020, l’access prime time Continuano le repliche di Soliti ignoti. E vincono ancora su Striscia Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 6.050.000 telespettatori con 19.3% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.411.000 telespettatori con 4.5%%. Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.501.000 con 4.9%. Un Posto al Sole: 2.141.000 con 6.8% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.893.000 spettatori con 18.8%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.666.000 con 5.4% e 1.644.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.415.000 persone con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.388.000 persone con 7.6% Su TV8 Guess my age ha registrato 677.000 telespettatori con 2,2%. Su NOVE Deal with it ha intrattenuto 415.000 telespettatori con 1,3%.

Ascolti Tv mercoledì 18, daytime mattutino

Sotto il 9% la terza parte di Storie italiane

Su Rai 1 Storie Italiane: 1.673.000 con 17.4%, 1.420.000 con 12.9% e 1.536.000 spettatori con 8.8%

Su Rai 2 L’Albero Azzurro si è fermato a 15.000 spettatori con 0.2%

Su Rai 3 Agorà interessa 889.000 telespettatori con 9.7% di share.

Su Canale 5 Forum in replica, 1.520.000 telespettatori con 11.1%.

Su La 7 L’Aria che tira 790.000 con 7,15%. L’Aria che tira – Oggi 899.000 con 5.1%.

Ascolti Tv mercoledì 18 marzo 2020, day time pomeridiano

Pomeriggio 5 riprende il predominio su La vita in diretta

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 2.215.000 con 12.3%. Il Paradiso delle Signore: 2.524.000 con 16.1%. La Vita Diretta: 2.502.000 con 13.9%

Su Rai 2 Amore al Primo Sguardo: 426.000 spettatori con 2.6%

Su Rai 3 I Grandi della Letteratura ha raccolto 557.000 persone con 3.4%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.555.000 con 14.9% e 2.999.000 con 15.2%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 895.000 spettatori con 4.8%.

Su Italia 1 Tagadà: 738.000 con 4.5%. Tagadoc: 399.000 spettatori con 2.4%.

Su TV8 Vite da Copertina ha ottenuto 260.000 spettatori con 1.4%

Ascolti Tv mercoledì 18, seconda serata

Alti ascolti per Porta a porta

Su Rai 1 Porta a Porta: 2.276.000 spettatori con 16.1% di share

Su Rai 2 Il film The Core: 357.000 telespettatori con 3.3%.

Su Rai 3 Illuminate si fa seguire da 633.000 spettatori con 3.2%

Su Canale 5 Grande Fratello Vip Night: 1.818.000 persone con 23.2%