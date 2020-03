Don Matteo 12 Non desiderare la roba d’altri anticipazioni decimo episodio

Gran finale questa sera di Don Matteo 12 di cui va in onda l’ultimo tv-movie dal titolo Non desiderare la roba d’altri. L’appuntamento è su Rai 1 in prima serata oggi giovedì 19 marzo.

Guest star di puntata è l’attore Stefano Dionisi. L’episodio conclusivo della dodicesima stagione, è molto importante per il prete in bicicletta che riceverà una proposta importantissima per il suo futuro religioso.

La proposta arriverà addirittura dal Vaticano.

Don Matteo 12 Non desiderare la roba d’altri – trama decimo episodio

La trama dell’ultimo tv-movie dal titolo Non desiderare la roba d’altri ha come protagonista un Don Matteo inedito. Il tv-movie si apre con il ritrovamento del corpo di una donna nell’appartamento di Sergio. A scoprire il cadavere è stato lo stesso Sergio (Dario Aita).

Tutti gli indizi sembrano essere contro di lui. Il capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) crede però alla sua versione e quindi alla sua innocenza. Il pubblico ministero Nardi (Maurizio Lastrico), invece è convinto della colpevolezza di Sergio. Addirittura Nardi si spinge a credere che il giovane stia nascondendo un segreto che non vuole confessare.

Intanto i carabinieri di Spoleto iniziano le proprie indagini per scoprire chi era la donna morta e come è stata assassinata. Naturalmente in questa fase cruciale il contributo di Don Matteo sarà determinante.

Don Matteo 12 Non desiderare la roba d’altri – Don Matteo diventa Cardinale?

La puntata di questa sera si basa soprattutto su una proposta inaspettata che mette in subbuglio tutta la canonica. A Spoleto arriva un messaggio del Papa rivolto proprio a Don Matteo. Il Santo Padre propone al prete in bicicletta gli diventare Cardinale. È un atto di grande ammirazione e stima del pontefice nei riguardi del sacerdote. Naturalmente l’accettazione della nuova nomina avrebbe come conseguenza l’abbandono di Spoleto e di tutto l’universo in cui Don Matteo ha vissuto per 12 edizioni consecutive.

La notizia viene accolta tutt’altro che favorevolmente. Il solo pensiero che il religioso possa lasciare Spoleto e non farvi più ritorno è un duro colpo per tutti. Bisogna trovare una maniera per impedirgli di partire per Roma. Intanto è arrivato a Spoleto il Nunzio Apostolico inviato direttamente dal Vaticano. Il suo compito è di valutare se esistono tutte le condizioni affinché Don Matteo diventi il Cardinal Matteo.

E allor gli amici più cari del sacerdote si coalizzano tra di loro. L’obiettivo è uno solo, cercare di mettere il loro amatissimo sacerdote in cattiva luce dinanzi al Nunzio Apostolico. Ma tutti stanno pensando anche ad un piano alternativo nel caso che questo non possa andare in porto.

Se davvero Don Matteo accettasse di diventare Cardinale, sarebbe la conclusione della serie televisiva. Ma è davvero impossibile che Rai 1 e la casa di produzione Lux Vide, rinuncino ad un bottino di ascolti così elevato.

Il crossover con Doc – nelle tue mani

Come già accaduto due volte in passato, l’ultima puntata di Don Matteo, sarà caratterizzata da un crossover con la nuova serie che ne prenderà il posto. Questa sera arriva a Spoleto il dottor Andrea Fanti. Si tratta di Luca Argentero protagonista della serie Doc – nelle tue mani.

Ricordiamo che in passato il prete in bicicletta aveva incontrato suor Angela nella prima stagione di Che Dio ci aiuti e, successivamente, tutti i protagonisti di Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale.

Don Matteo 12 – il cast completo

Di seguito il cast degli attori della serie e i personaggi che interpretano