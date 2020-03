Ascolti Tv venerdì 20 marzo 2020. Senza concorrenza Amici 19 – Serale si ferma al 19.4%. Bene Propaganda live senza pubblico in studio. Conquista il pubblico anche The good doctor 3 che supera l’8%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv venerdì 20 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha interessato 2.256.000 telespettatori con 8,2%.

Su Rai 2 The Good Doctor 3 ha coinvolto 2.364.000 telespettatori con 8.1%.

Su Rai 3 Il film La gente che sta bene ha ottenuto 1.606.000 telespettatori con 5,6%.

Su Canale 5 Amici 19 – Serale, quarta puntata: 4.145.000 persone con 19,4%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha realizzato 1.492.000 telespettatori con 6,6%.

Su Italia 1 Il film Atomica bionda ha registrato 1.572.000 telespettatori con 5,5%.

Su La 7 Propaganda Live: 1.391.000 telespettatori con 6,2%.

Su TV8 Il meglio di Italia’s Got Talent è scelto da 736.000 telespettatori con 2,6%.

Su NOVE Fratelli di Crozza, replica ha raggiunto 716.000 telespettatori con 2,5%. replica ha raggiunto 716.000 telespettatori con 2,5%.

Ascolti Tv venerdì 20 marzo 2020, la fascia preserale Stanno per finire le puntate di L’Eredità Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 4.424.000 con 19,1% e 6.016.000 con 22,2%. Su Rai 3 Nuovi eroi 1.287.000 persone interessate con 4,3% Su Canale 5 Avanti un altro! 3.558.000 con 15,5% e 4.944.000 con 18,6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 1.087.000 spettatori con 3.7% Su Italia 1 CSI ha registrato 789.000 telespettatori con 2,8%. Su NOVE Sono le Venti: 262.000 spettatori con 0.9% Ascolti Tv venerdì 20 marzo 2020, l’access prime time Striscia supera la replica di Soliti ignoti. La Gruber al 9% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno si ferma a 5.832.000 spettatori con 18.5% Su Rai 2 Tg2 Post ha interessato 1.742.000 telespettatori con 5,5%. Su Rai 3 Non ho l’età 1.373.000 con 4,5%. Un posto al sole 1.988.000 con 6,3%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 5.937.000 telespettatori con 18,9%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.733.000 con 5.6% e 1.619.000 con 5,1%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.304.000 telespettatori con 4,2%. Su La 7 Otto e mezzo ha interessato 2.817.000 telespettatori con 9%. Su TV8 Guess my Age ha registrato 648.000 telespettatori con 2,1%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco ha ottenuto 397.000 telespettatori con 1,3%.

Ascolti Tv venerdì 20, daytime mattutino

La terza parte di Storie italiane non è mai decollata

Su Rai 1 Storie Italiane 1.674.000 con 17.2%, 1.716.000 con 14.4% e 1.894.000 con 10.5%. .

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 600.000 con 5% e 1.044.000 con 6.2%

Su Canale 5 Forum: 1.723.000 telespettatori con 11.9%

Su Rete 4 La Signora in Giallo: 880.000 spettatori con 4%

Su Italia 1 The Flash: 279.000 spettatori con 2.1%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 736.000 con 6.3% e 866.000 con 4.7% nella seconda parte detta ‘Oggi’.

Ascolti Tv venerdì 20, day time pomeridiano

La vita in diretta vince su Pomeriggio 5

Su Rai1 La Vita in Diretta: 2.297.000 con 12.2%. Il Paradiso delle Signore: 2.615.000 con 15.9%. La seconda parte de La Vita in Diretta: 2.898.000 con 15.9%

Su Rai 2 Katie Fforde alla ricerca del passato: ha coinvolto 599.000 persone con 3.1%.

Su Rai 3 I grandi della letteratura 540.000 con 3.2%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.350.000 con 13.6% e 2.822.000 con 14.1%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 705.000 con 3.4% e 904.000 con 5%

Su Italia 1 GF Vip 471.000 persone con 2.6%

Su La 7 Tagadà: 946.000 con 5.4%. Tagadoc 442.000 con 2.6%.

Ascolti Tv venerdì 20, seconda serata

Lo speciale di Chi l’ha visto? al 2.4%

Su Rai 1 Frontiere ha registrato 1.291.000 persone con 8.4%.

Su Rai 2 The Resident: 1.169.000 con 5.6% e 805.000 con 5.4%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? Speciale Ilaria e Miran: 462.000 telespettatori con 2.4%

Su Rete 4 Donnavventura: 269.000 spettatori con 3.7%