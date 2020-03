Ascolti Tv sabato 21 marzo 2020. L’intrattenimento in replica proposto da Rai 1 e Canale 5 è stato interrotto dalla conferenza stampa del Premier Giuseppe Conte. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda.

Ascolti Tv sabato 21 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Meglio di Viva RaiPlay: 5.061.000 con 16.72%. Speciale TG1, con conferenza del Premier: 6.046.000 con 22.38%.

Su Rai 2 Petrolio Antivirus ha interessato 1.388.000 telespettatori con 4,84%.

Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato 991.000 persone con 3,74%.

Su Canale 5 Ciao Darwin 8 – Terre desolate: 5.159.000 con 16,88%. Seconda parte dopo Tg5: 3.085.000 con 21,42%.

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale ha registrato 1.560.000 telespettatori con 5,43%.

Su Italia 1 I Croods ha siglato 2.128.000 telespettatori con 7,05%.

Su La 7 Il film Indovina chi viene a cena ha coinvolto 940.000 telespettatori con 3,26%.

Su TV8 Il film Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà: 320.000 telespettatori con 1,2%.

Su NOVE Il film La figlia del generale ha registrato 417.000 persone con 1,5%.

Ascolti Tv sabato 21 marzo 2020, la fascia preserale Avanti un altro! in replica sfiora il 18% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 4.324.000 con 18%. L’Eredità 5.987.000 con 22.10% Su Rai 2 NCIS New Orleans ha raggiunto 786.000 persone con 3% Su Rai 3 Nuovi Eroi è scelto da 1.140.000 spettatori con 3.81%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 3.740.000 con 15.76%. Avanti un Altro! 4.761.000 con 17.83%. Su La 7 La7 Doc – Musei Vaticani ha siglato 219.000 spettatori con 0.86%. Ascolti Tv sabato 21 marzo 2020, l’access prime time Le repliche di Soliti ignoti riprendono la leadership Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 6.228.000 telespettatori con 19,87%. Su Rai 3 Ti ricordi di me? 1.074.000 spettatori con 3.7% Su Rete 4 Stasera Italia Weekend: 1.625.000 con 5.21% e 1.873.000 con 5.8% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.203.000 persone con 7.03% Su TV8 4 Ristoranti si fa seguire da 820.000 spettatori con 2.6% Su NOVE Fratelli di Crozza raggiunge 316.000 spettatori con1%

Ascolti Tv sabato 21, daytime mattutino

Sempre buoni gli ascolti di UnoMattna in Famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 866.000 con 15.24%, 2.061.000 con 22.08% e 1.865.000 con 18.07%.

Su Rai 2 Un medico nel cuore ha coinvolto 615.000 telespettatori con 3,04%.

Su Canale 5 Forum: 1.621.000 telespettatori con 10.87%

Su Italia 1 Royal Pains ottiene 279.000 spettatori con 2.72%

Su La 7 Omnibus: In News 163.000 con 3.49%. Nel Dibattito: 331.000 con 3.71%

Ascolti Tv sabato 21, day time pomeridiano

Bene Italia Si! con Marco Liorni

Su Rai 1 Linea Bianca: 2222.000 con 10,72%. Italia Sì! 2.527.000 con 13,85% e 3336.000 con 15,36%.

Su Rai 2 Un Fantasma per Amico: 597.000 con 3.49%. La Porta Segreta 488.000 con 2.67%

Su Canale 5 Verissimo – Le Storie ha coinvolto 2.450.000 con 12,92%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da 900.000 telespettatori con 4.29%

Su La 7 Eden Missione Pianeta – Speciale ha interessato 474.000 spettatori con 2.62%.

Ascolti Tv sabato 21, seconda serata

Torna Techetechetè in seconda serata

Su Rai 1 Techetechetè: 2.134.000 spettatori con 12.10%.

Su Rai 2 TG2 Dossier sigla 553.000 spettatori con 3.38%.

Su Rai 3 Prima dell’Alba Speciale sigla 409.000 persone con 3.8%

Su Canale 5 Tg5 ha informato 840.000 spettatori con 13.70%.