Quel bellissimo baby sitter Rai Premium

Su Rai Premium va in onda questa sera il film dal titolo Quel bellissimo baby sitter. L’appuntamento è alle 21:10 con un tv movie dalle atmosfere da commedia che rincorre i buoni sentimenti e soprattutto l’importanza dell’amore nella vita di ogni essere umano.

Quel bellissimo baby sitter – cast, regia, attori, riprese, location

Nel cast ci sono Nicollette Sheridan, Dan Payne (La vera vita di Doris Payne), Kiefer O’Reilly, Genea Charpentier e Jayne Eastwood.

La produzione della pellicola è americana. il film è stato scritto nel 2016 ed era riservato al circuito televisivo per il quale era stato realizzato. Gli attori che vi partecipano hanno dato vita ad una storia romantica molto semplice e adatta per la fascia oraria del daytime pomeridiano.

La regia è di Monica Mitchell regista che ha sempre lavorato tra Vancouver e Los Angeles. La durata di un’ora e 22 minuti e il film arriva in Italia in prima visione sul la rete diretta da Andrea Fabiano.

Quella bellissimo baby sitter – trama del film in onda su Rai Premium

La vicenda raccontata è incentrata su una giovane in carriera. Si tratta di Cass un avvocato di successo, sposata ma molto impegnata nelle vicende giudiziarie. Lavora, infatti in uno studio professionale gestito da legali americani che hanno come stile di vita un atteggiamento estremamente spietato. Cass è totalmente presa da suo lavoro e non riuscendo più a gestire i due i figli non trova di meglio che assumere un amico del marito come baby-sitter.

La sua vita è molto tribolata da questo punto di vista. Il suo capo Vincent è estremamente esigente e le cause civili di cui si occupa lo studio legale sono molto prestigiose e finoscono sempre sotto i riflettori dei massmedia. Allevare da sola due bambini è già arduo.

Ma i figli della protagonista, Emma e Quinn sono un po’ più esuberanti degli altri bambini. L’ennesima tata si è licenziata e adesso bisogna cercare un sostituto.

La nonna Vivian sta cercando disperatamente qualche persona di buona volontà ma le ricerche sono vane. La soluzione però viene trovata proprio dalla giovane avvocato che incontra Charles, una sua vecchia conoscenza. L’uomo, che Cass conosceva da tempo, perchè amico del marito è in perenne contrasto con il figlio Matthew perchè vorrebbe affidargli il compito di gestire le proprie aziende.

Il finale del film

Ma tutto ciò non piace al giovane che ama di più navigare per mare e fermarsi sulla terraferma soltanto per poco.

Charles sta cercando di trovare qualcosa che possa convincere il figlio a restare con lui. Ed ha un’idea illuminante: promette di riconsiderare un mastodontico progetto immobiliare disapprovato dal figlio se riuscirà a fare da baby-sitter ai due figli di Cass.

Si instaura così una gradevole sfida educativa per calmare i due pargoletti e nel frattempo le frecce di Cupido colpiscono inaspettatamente.