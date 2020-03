Ascolti Tv lunedì 23 marzo 2020. Vince Harry Potter e il prigioniero di Azkaban su Italia 1. Delusione per La concessione del telefono che dimezza gli ascolti degli altri film tv del ciclo C’era una volta Vigata, andati in onda nel 2019 e nel 2018. La replica di Stasera tutto è possibile si ferma al 4.5%. Ecco i dettagli dell’Auditel per la giornata di ieri.

Ascolti Tv lunedì 23 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 C’era una volta Vigata – La concessione del telefono ha ottenuto 4.118.000 spettatori con 15%

Su Rai 2 Stasera Tutto è Possibile in replica: 1.162.000 persone con 4.5%

Su Rai 3 In Arte Mina ha siglato in replica 1.656.000 spettatori con 5.6%

Su Canale 5 La Vita è una Cosa Meravigliosa ha raggiunto 2.617.000 spettatori con 10%

Su Rete 4 Stasera Italia Speciale interessa 1.179.000 telespettatori con 6% di share.

Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha coinvolto 4.412.000 persone con 16.3%

Su La 7 Speciale TgLa7 – La trincea in corsia ha interessato 1.246.000 spettatori con 4.7%.

Su TV8 4 Ristoranti so fa scegliere da 458.000 spettatori con 1.5%

Su NOVE Little Big Italy ha raccolto 490.000 persone con 1.6%

Ascolti Tv lunedì 23 marzo 2020, la fascia preserale Testa a testa tra le repliche di L’Eredità e Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.893.000 con 16.2%. L’Eredità 5.444.000 con 20% Su Rai 2 Blue Bloods ha raccolto 1.101.000 persone con 4.3% Su Rai 3 Blob si fa seguire da 1.155.000 telespettatori con 3.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 3.354.000 con 14.5%. Avanti un Altro! 5.246.000 con 19.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha 1.007.000 individui all’ascolto Su Italia 1 Ieneyeh ottiene 709.000 spettatori con 2.8% Su TV8 Cuochi di Italia: 554.000 telespettatori con 1.9%. Su NOVE Sono le Venti ha siglato 253.000 spettatori con 0.8% Ascolti Tv lunedì 23 marzo 2020, l’access prime time La replica di Soliti ignoti vince su Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 6.172.000 spettatori con 19.3% Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.479.000 telespettatori con 4.6%. Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.363.000 4.3% mentre la soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.969.000 spettatori pari al 6.2% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.529.000 spettatori con 17.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.673.000 con 5.3% e 1.834.000 con 5.7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.772.000 persone con 5.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.550.000 persone con 8% Su TV8 Guess My Age: 714.000 con 2.2%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 351.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv lunedì 23, daytime mattutino

Cala la seconda parte di Storie italiane

Su Rai 1 Storie Italiane: 1.793.000 con 16.4% e 1.604.000 con 11.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 656.000 con 5.1% e 1.117.000 con 6.2%

Su Rai 3 Agorà interessa 960.000 spettatori con 9.9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.446.000 con 14.7% e 1.371.000 con 12.6%. Forum: 1.826.000 con 12%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 274.000 con 2.1% e 457.000 con 2.4%

Su Italia 1 The Flash ottiene 159.000 spettatori con 1.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 901.000 spettatori con 7.1% e 1.011.000 con 5.2% nella seconda parte detta ‘Oggi’.

Ascolti Tv lunedì 23, day time pomeridiano

La vita in diretta vince ancora su Pomeriggio 5

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 2.199.000 con 11%. Il Paradiso delle Signore: 2.653.000 con 14.9%. La Vita Diretta: 3.127.000 con 15.4%

Su Rai 2 La casa dei ricordi ha registrato 916.000 telespettatori con 4.5%.

Su Rai 3 I grandi della Letteratura 580.000 con 3.2%. Geo: 1.763.000 con 8.5%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 2.639.000 con 13.8% e 3.138.000 con 14.6%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 1.023.000 telespettatori con 4.9%

Su Italia 1 Il piccolo principe: 897.000 con 4.9%.

Su La 7 Tagadà: 938.000 con 5.1%. Tagadoc: 389.000 spettatori con 2.1%

Su TV8 Vite da Copertina ha raggiunto 362.000 telespettatori con 1.8%.

Ascolti Tv lunedì 23, seconda serata

Frontiere al 10.3%

Su Rai 1 Frontiere ha registrato 1.388.000 telespettatori con 10.3%.

Su Rai 2 il film The Startup ha registrato 361.000 persone con 4.3%.

Su Rai 3 Commissari – Sulle tracce del male: 713.000 telespettatori con 3.3%.