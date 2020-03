EndemolShine Italy sta lavorando alla realizzazione di #rEsistiamo un docufilm sulla nostra vita ai tempi del coronavirus. L’obiettivo è raccontare il nostro Paese in questo momento unico e drammatico destinato, purtroppo, a restare nella storia.

#rEsistiamo docufilm sull’emergenza coronavirus

#rEsistiamo vuole essere un racconto corale finalizzato a coinvolgere direttamente dalle proprie case, le persone che desiderano raccontare il loro #iorestoacasa.

Possono farlo attraverso dei video-diari e testimonianze realizzate restando rigorosamente nelle proprie case.

EndemolShine Italty sta iniziando a raccogliere storie di genitori e di figli, di nonni e nipoti, di chi continua a uscire per andare a lavorare e di chi aspetta a casa.

Storie di amori a distanza, di amori che finiscono ma anche di altri che resistono.

Storie di preoccupazioni, di ansie ma anche di canzoni alla finestra, di giochi con i bambini e della creatività che si scatena per sopravvivere.

#rEsistiamo sarà il racconto intimo, tra le mura domestiche, di noi italiani che abbiamo dovuto stravolgere la nostra quotidianità ed adeguarci alle nuove regole. Per non soccombere e per evitare il diffondersi del virus.

Sarà il racconto di tutti noi, dedicato a tutti quelli che lottano per respirare, a quelli che si prodigano per aiutarli, a quelli che rischiano per consentirci di vivere.

In effetti ci è stato chiesto solo di restare a casa per aiutare medici e infermieri in prima linea per salvare la vita e migliaia di persone contagiate.

Un atto di rispetto che il documentario di Endemol vuole portare alla ribalta facendone conoscere tutte le sfaccettature.

#rEsistiamo come fare per partecipare

Ecco le indicazioni di EndemolShine Italy

Sei maggiorenne e vuoi inviare il tuo video? Ecco come fare:

– Dichiara in video quanto segue:

“Io sottoscritto NOME e COGNOME vi autorizzo a utilizzare la mia immagine”

– Racconta la tua storia in 2, 3 minuti registrandola (in orizzontale) con lo smartphone

– Invia il video alla mail: resistiamo@endemolshine.it

– Riceverai poi una liberatoria da compilare e che dovrai rimandarci firmata.