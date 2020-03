Permette Alberto Sordi film Rai 1

Il film tv Permette? Alberto Sordi va in onda questa sera 24 marzo su Rai 1. E’ l’omaggio dell’azienda televisiva pubblica al celebre artista nato il 15 giugno 1920. Considerato un vero e proprio gigante del nostro cinema, Alberto Sordi è anche uno degli attori più amati ed apprezzati a livello internazionale.

Il genere della pellicola è proprio una commedia all’italiana, genere che lui ha contribuito a far conoscere nel mondo.

Permette? Alberto Sordi film – cast, regia, attori, riprese, location

Gli attori che compongo il cast del tv-movie Permette? Alberto Sordi sono: Edoardo Pesce, Pia Lanciotti, Alberto Paradossi, Paola Tiziana Cruciani, Luisa Ricci, Michela Giraud, Paolo Giangrasso, Giorgio Colangeli, Martina Galletta, Francesco Foti, Sara Cardinaletti, Lillo Petrolo. La regia è di Luca Manfredi.

Il film racconta i primi 20 anni della vita artistica di Alberto Sordi dal 1934 al 1954. La pellicola si conclude con il trionfo di Sordi nel film divenuto oramai un cult Un americano a Roma, datato proprio 1954.

Le riprese si sono svolte a Roma e a Tivoli. Qui è stata ricostruita una parte della Capitale negli anni ’30. Un’altra location è Santa Maria di Galeria, nell’estrema periferia nord di Roma.

Il film ha avuto il patrocinio delle tre fondazioni intitolate ad Alberto Sordi. Le riprese sono iniziate nei primi giorni di agosto 2019 e sono durate circa 4 settimane.

Permette? Alberto Sordi film – trama del film in onda su Rai 1

La trama ha come protagonista il giovane Alberto Sordi interpretato da un credibile Edoardo Pesce, almeno per quanto riguarda la somiglianza fisica. La storia raccontata inizia da quando il giovane Sordi venne espulso dall’Accademia di Recitazione dei Filodrammatici di Milano. Infatti da aspirante attore, soprattutto nei primi anni, dovette fare i conti con molte porte sbattute in faccia. Uno dei motivi per i quali nessun regista lo voleva era la sua dizione ritenuta troppo romanesca.

Successivamente iniziano per Alberto Sordi i primi lavori da doppiatore. E infatti diventa la voce di Oliver Hardy e successivamente comincia a frequentare i palcoscenici con il genere avanspettacolo. Una buona parte del film è dedicata al suo incontro con Federico Fellini. Successivamente conosce anche Vittorio De Sica e lo segue perché cerca di convincerlo ad avere una parte in uno dei suoi film.

La pellicola televisiva segue due linee narrative differenti. Da una parte viene raccontata proprio la sua grande amicizia con Fellini, dall’altra il grande amore della sua vita, ovvero l’attrice Andreina Pagnani. La Pagnani era più grande di lui di 14 anni. Il rapporto tra i due era davvero molto intenso e forte. La love story durò nove anni ma si interruppe per i numerosi tradimenti di Sordi che finirono per stancare l’attrice.

I telespettatori più in età ricordano Andreina Pagnani negli sceneggiati televisivi Il Commissario Maigret. Interpretava il ruolo della moglie del protagonista a cui dava il volto il nostro Gino Cervi.

Le critiche della famiglia Sordi

Dopo aver visionato il film tv la famiglia dell’attore si è scagliata contro la Rai. Ha infatti definito il prodotto colmo di maldicenze ed inesattezze. In particolare Igor Righetti, il cugino dell’attore, ha sottolineato che il film tv non propone niente di nuovo nella vita di Sordi. Nulla che non sia già scritto in Wikipedia.