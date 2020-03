Ascolti Tv martedì 24 marzo 2020. Flop per il film tv su Alberto Sordi. Vince la serata Italia 1 con Harry Potter e il calice di fuoco. Fra i talk del martedì, vince lo speciale del Tg5. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 24 marzo 2020, il prime time

Su Rai 1 Permette? Alberto Sordi ha registrato 4.226.000 telespettatori con 15.1%

Su Rai 2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha coinvolto 2.534.000 spettatori con 9.5%

Su Rai 3 #Cartabianca ha interessato 1.521.000 telespettatori con 5.6%

Su Canale 5 Speciale Tg5 – E’ guerra totale, ma quando finirà? ha siglato 1.685.000 spettatori con 7.3%

Su Rete 4 Commando ottiene 1.563.000 telespettatori con 5.3%.

Su Italia 1 Harry Potter e il Calice di Fuoco ha coinvolto 4.430.000 persone con 16.8%

Su La 7 DiMartedì ha ottenuto 1.771.000 spettatori con 6.4%

Su TV8 Balla coi lupi ha siglato 272.000 telespettatori con 1.1%

Su NOVE Fantozzi contro Tutti ha coinvolto 416.000 persone con 1.5%

Ascolti Tv martedì 24 marzo 2020, la fascia preserale Boom di ascolti per Avanti un altro! Su Rai 1 L’Eredità – Il Meglio di ha ottenuto 4.379.000 persone con 16.5% Su Rai 2 Blue Bloods ha raggiunto 1.230.000 telespettatori con 4.6% Su Rai 3 Blob sigla 1.358.000 telespettatori con 4.5% Su Canale 5 Avanti il Primo! 4.865.000 con 19%. Avanti un Altro! 6.055.000 con 22% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 1.031.000 persone con 3.5% Su Italia 1 Ieneyeh so fa scegliere da 715.000 spettatori con 2.7% Su La 7 Body of Proof ha ottenuto 187.000 spettatori con 0.7% Su TV8 Cuochi d’Italia 530.000 con 1.8%. Su NOVE Sono le Venti si ferma a 279.000 spettatori con 0.9% Ascolti Tv martedì 24 marzo 2020, l’access prime time Ancora testa a testa fra Soliti ignoti e Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.532.000 spettatori con 17.7%. Su Rai 2 Tg2 Post sigla 2.009.000 telespettatori con 6.4% Su Rai 3 Non ho l’Età ha coinvolto 1.241.000 spettatori con 4.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.491.000 spettatori con 17.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.750.000 con 5.7% e 1.608.000 con 5.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.797.000 spettatori con 5.8% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.512.000 persone con 8% Su TV8 Guess my Age: 603.000 spettatori con 1.9%. Su NOVE Deal with It – Stai al Gioco ha giocato con 358.000 spettatori con 1.1%.

Ascolti Tv martedì 24, daytime mattutino

Agorà con Serena Bortone oltre il 10%

Su Rai 1 Storie Italiane: 1.561.000 con 14.6% e 1.843.000 con 13.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 599.000 spettatori con 4.8% e 1.093.000 con 6.2%

Su Rai 3 Agorà convince 989.000 persone con 10.1%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.670.000 con 16.7% e 1.531.000 con 14.3%

Su Italia 1 GF Vip: 1.224.000 persone con 5.6%

Su La 7 L’Aria che Tira: 815.000 con 6.6% e 857.000 con 4.5% nella seconda parte ‘Oggi’.

Ascolti Tv martedì 24, day time pomeridiano

Pomeriggio 5 riprende la leadership della fascia oraria

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 2.077.000 con 9.9%, 2.633.000 con 14.4%. Il Paradiso delle Signore: 2.797.000 con 15.9%. La Vita in Diretta: 3.177.000 con 15.5%

Su Rai 2 Amore sull’Onda ha convinto 927.000 persone con 4.6%

Su Rai 3 I Grandi della Letteratura: 694.000 spettatori con 3.9%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 3.007.000 con 15,94% e 3.505.000 con 16,23%. Social 4.313.000 con 17,02%.

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum è scelto da da 831.000 spettatori con 4%.

Su La 7 Tagadà: 874.000 spettatori con 4.7%. Tagadoc 394.000 con 2.1%

Su TV8 Vite da Copertina: 297.000 telespettatori con 1.4%

Ascolti Tv martedì 24, seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.453.000 telespettatori con 10.3%.

Su Rai 2 Patriae si fa seguire da 378.000 telespettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte sigla 719.000 spettatori con 6.1%

Su Canale 5 X-Style: 375.000 spettatori con 5%.

Su Rete 4 Codice Magnum ha ottenuto 540.000 spettatori con 3.8%