Katie Fforde Un desiderio di vigilia Rai Premium

Ha per titolo Un desiderio di vigilia il film del ciclo Katie Fforde che Rai Premium propone questa sera in prima serata. L’appuntamento è alle 21:20 sul canale 25 del digitale terrestre e al numero 525 per l’alta definizione.

La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti, è di genere sentimentale ed è una produzione tedesca. Arriva in Italia in prima visione assoluta.

Katie Fforde: Un desiderio di vigilia – cast, attori, regia, riprese, location

Gli attori che prendono parte al cast del tv-movie Katie Fforde: Un desiderio di vigilia sono: Ursula Karven (Un desiderio di famiglia), Marek Erhardt, Nick Julius Schuck, Elena Uhlig, Christian Erdmann, Judy Winter, David C. Bunners, Rolf Becker. La regia è di Felix Herzogenrath.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, in particolare a New York City. Il film è andato in onda per la prima volta in Germania il 20 dicembre 2015.

Si tratta del 21° film della serie Katie Fforde ed è uno dei pochi ambientato in inverno.

Katie Fforde: Un desiderio di vigilia – trama del film in onda su Rai Premium

La trama ha come protagonista Alicia Charles (Ursula Karven) una giovane legale molto nota a New York. Stanno avvicinandosi le vacanze di fine anno e l’avvocato Charles vorrebbe ritagliarsi un periodo di riposo in montagna, insieme al fidanzato John (Christian Erdmann).

Nel frattempo però Will Hillinger (Marek Erhardt), il tutore di Linus Shawn (Nick Julius Schuck), un piccolo orfano erede di un ingente patrimonio, finisce in prigione perché ha fatto irruzione in casa della nota popstar Peggy Bloom (Elena Uhlig).

Questo è un fatto gravissimo perché l’uomo rischia di perdere la custodia del ragazzo. La cantante sporge denuncia contro Will Hillinger tramite il legale scelto Richard Parker (David Bunners). Per un singolare caso l’avvocato Park è l’ex fidanzato di Alicia Charles ed anche il suo ex partner professionale. Inoltre Alicia viene a sapere che dal conto del giovane Linus sono scomparsi ben 100.000 dollari.

Dato che Will è sotto processo e rischia di perdere la custodia del piccolo, si impegna a scoprire qual è il legame tra Hillinger e la popstar Peggy Bloom.

Il finale del film

Nella parte finale del film questo mistero viene scoperto. Will ha lasciato, anni fa, la sua ex compagna di gruppo che era proprio Peggy, all’epoca incinta. L’artista però non si è mai assunta la responsabilità del figlio Andy (Aaron Karl). Inoltre proprio in questo momento Peggy Bloom sta scalando tutte le classifiche con un brano che all’epoca era stato scritto proprio da Will.

Alicia cerca di convincere Peggy Bloom che Will è cambiato. Si scoprirà però che in tutto questo caos, il piccolo Linus non è del tutto estraneo agli eventi. Nel frattempo il fidanzato John sta diventando impaziente, perché vede procrastinarsi sempre di più la vacanza con la fidanzata.

Quando John torna a New York per incontrare Alicia e partire insieme a lei, accade un evento imprevisto. Come avvocato Alicia capirà di non essere in grado di risolvere il caso che lega Will Hillinger a Peggy Bloom. In effetti si tratta solo di sentimenti feriti e non di casi legali. Allora capirà che non deve perdere la sua occasione.