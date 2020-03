Nella puntata di oggi del GF Vip 4 si parla soprattutto della rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Ma è prevista una nuova doppia eliminazione.

L’appuntamento è questa sera, mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Canale 5. Si tratta del diciottesimo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo quanto è accaduto la scorsa settimana, vediamo le anticipazioni odierne.

GF Vip 4 rissa tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Alfonso Signorini si sofferma, prima di tutto, sul litigio tra Antonella Elia e Fernanda Lessa per una scatola di biscotti. Tra le due inquiline sono volati insulti e parolacce seguite da spintoni.

La rissa è accaduta nella notte. La Elia ha accusato Fernanda Lessa di aver “rubato” tre pacchi di biscotti. E l’ha invitata a restituirli. Nonostante le insistenze, la Lessa non ha ceduto e, nel tentativo di allontanarsi, ha spintonato la coinquilina. “Che fai mi metti le mani addosso?” ha tuonato la Elia. Quando gli altri si sono resi conto della pericolosità della situazione, hanno tentato di separare le due contendenti.Tra questi soprattutto Sossio Aruta e Antonio Zequila, coadiuvati da Licia Nunez e Andrea Denver. Ma Zequila deve essere stato più violento, perchè la Elia si è lamentata di essere stata stretta fortemente ad un braccio.

La Elia è stata anche avvertita dagli autori del Grande Fratello ad avere un comportamento più rispettoso nei confronti dei suoi coinquilini

Seconda eliminazione nella casa

Ancora una doppia eliminazione muoverà gli equilibri della Casa. La settimana scorsa, al televoto sono finite Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una di loro abbandonerà il gioco. Ma non sarà l’unico addio della serata. Qualcuno, tra gli altri concorrenti dovrà lasciare il reality.

Alfonso Signorini annuncia, inoltre, una serata piena di emozioni. Infatti gli inquilini del loft di Cinecittà riceveranno grandi sorprese, per alleggerire l’atmosfera in questo momento complicato per tutti.

È tempo anche per eleggere il secondo finalista di questa quarta edizione del reality. Dopo Sossio Aruta, un altro vip andrà direttamente in finale, non senza colpi di scena.

Adriana Volpe torna nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai compagni d’avventura. E spiega la sua sofferenza personale.

E’ possibile seguire le dinamiche all’interno della casa su Mediaset Extra.