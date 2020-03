Ascolti Tv venerdì 27 marzo 2020.La semifinale di Amici 19, senza una forte contro programmazione supera il 20%. Lo speciale Tg 1 sulla pandemia coronavirus si ferma al 6.6%. Buon risultato per The good doctor 3 sulla seconda rete. Bene anche Propaganda live. Assente ancora una volta, dal palinsesto del canale Nove, Fratelli di Crozza. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel.

Su Rai 2 The Good Doctor 3 ha ottenuto 2.472.000 spettatori con 8.2%

Su Rai 3 After the Sunset ha raggiunto 1.087.000 persone con 3.6%

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of ha intrattenuto 781.000 persone con 2.8%