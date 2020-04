Ascolti Tv venerdì 3 aprile 2020. La serata è stata caratterizzata dalla finale di Amici 19 con la vittoria di Gaia. Testa a testa tra Quarto grado e Propaganda live. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Su Rai 2 The Good Doctor ha coinvolto 2.015.000 spettatori con 6.6%

Su Italia 1 Run all Night – Una Notte per sopravvivere ha siglato 1.706.000 con 5.8%

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha intrattenuto 556.000 persone con 1.9%