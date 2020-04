Amazon Prime Video propone, tra le novità di aprile 2020, nuove serie TV, film e show. Arriva la prima stagione di Tales from the Loop, serie TV fantascientifica antologica, composta da episodi autonomi. Ma anche film cult come E.T. L’extraterrestre, di Steven Spielberg.

Amazon Prime Video aprile 2020 – serie tv

Dal 3 aprile è disponibile la prima stagione della serie antologica di fantascienza Tales From the Loop, in esclusiva su Amazon Prime Video. In una piccola cittadina americana si verificano strani fenomeni sovrannaturali. Nel corso di 8 episodi scopriremo i legami fra tali eventi e la costruzione di un misterioso laboratorio sotterraneo. La serie tv si basa sull’omonimo libro dell’artista Simon Stålenhag.

Tutte le 8 stagioni della serie TV crime Castle sono presenti sulla piattaforma Amazon dal primo aprile. Rick Castle è un celebre scrittore di romanzi gialli in cerca di ispirazione. Viene contattato dalla detective Kate Beckett del NYPD per aiutare le forze dell’ordine a risolvere un caso. In seguito, la collaborazione diventa un’abitudine, e Rick si trova sempre più coinvolto con la polizia nella ricerca di assassini e colpevoli.

Il 17 aprile sarà rilasciata infine la sesta stagione di Bosh, serie TV originale di Amazon Prime Video. Il detective della Omicidi della Polizia di Los Angeles, Harry Bosch, viene processato per aver ucciso un presunto serial killer, per legittima difesa. Tuttavia contemporaneamente, l’uomo continua anche il suo lavoro di detective.

Amazon Prime Video aprile 2020 – film

Non succede, Ma se Succede è un film commedia rilasciato nei cinema il 2 maggio 2019, e sarà disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 10 aprile. Il segretario di Stato americano Charlotte Field decide di candidarsi alla presidenza. La donna assume il giornalista Fred Flarsky come ghost writer per i suoi discorsi, salvo poi ricordarsi di averlo conosciuto quando lui era solo un ragazzo, e lei la sua babysitter.

È già disponibile dal 1 aprile E.T. L’extraterrestre, film cult di fantascienza per ragazzi diretto da Steven Spielberg. Il lungometraggio racconta dell’amicizia fra un piccolo alieno rimasto per errore sulla terra e un ragazzino californiano. Mentre gli adulti si affannano per catturare l’extraterrestre (E.T.), il ragazzo e i suoi amici cercano di aiutarlo a “telefonare a casa”, affinchè i genitori possano venire a prenderlo.

Dora e la Città Perduta è il film live action basato sulla famosa serie di cartoni animati per piccoli e piccolissimi Dora l’esploratrice. La pellicola sarà disponibile dal 22 aprile, e segue una Dora ormai cresciuta in una missione per salvare i suoi genitori, mentre cerca di risolvere un mistero legato ad una antica civiltà.

Film e serie di animazione

L’anime (cartone animato giapponese) Sword Art Online continua dal 26 aprile con la stagione Sword Art Online: Alicization Awakening. Il protagonista è il videogiocatore Kazuto Kirigaya (Kirito) e le sue imprese nel mondo, o meglio, nei mondi dei videogiochi. Non comuni videogame, ma giochi realizzati tramite una tecnologia che immerge completamente i sensi del giocatore nel mondo prescelto. Gli episodi sono rilasciati a cadenza settimanale, seguendo in contemporanea la pubblicazione giapponese.

È già disponibile dal 1 aprile il film d’animazione Cattivissimo Me, di Dreamworks Picture. La fama del “cattivissimo” Gru è in ribasso: il giovane malfattore Vector sembra più preparato, atletico e attrezzato di lui in tutto. Per dimostrare di essere ancora il migliore decide allora di compiere un’impresa memorabile: rubare la luna. Tre piccole, adorabili bambine, però, stravolgeranno i suoi piani.

Dedicate ai più piccoli, sempre dal 1 aprile sono anche varie stagioni del cartone animato educativo Peppa Pig. Peppa si diverte a giocare e divertirsi con la sua famiglia e i suoi piccoli amici. Ogni giorno vive mille divertenti avventure.