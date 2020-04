Ascolti Tv domenica 5 aprile 2020. Bella da morire chiude al 20.5%. Live Non è la D’Urso si ferma all’11.1%. Fabio Fazio oltre il 9%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 5 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Bella da Morire, ultima puntata, ha registrato 5.844.000 telespettatori con 20.5%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.823.000 con 9.3%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo: 2.233.000 con 9.6%

Su Rai 3 Il film Borg McEnroe ha siglato 1.052.000 telespettatori con 3.5%.

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2.474.000 spettatori con 11.1%

Su Rete 4 The Next Three Days: 912.000 telespettatori con 3.4% di share

Su Italia 1 Un’Impresa da Dio ha intrattenuto 2.455.000 persone con 8.1%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.819.000 con 5.8% telespettatori e 1.369.000 con 6.3%

Su TV8 I Delitti del BarLume – La Battaglia Navale: 630.000 spettatori con 2.1%

Su NOVE Little Big Italy, in replica,358.000 telespettatori con 1,2%.

Ascolti Tv domenica 5 aprile 2020, la fascia preserale Blob al 5.2% Su Rai 1 L’Eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto 3.212.000 con 14.1%. L’Eredità 4.531.000 con 17.4% Su Rai 2 Che Tempo che Farà: 1.186.000 con 4.9% Su Rai 3 Blob sigla 1.515.000 spettatori con 5.2% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.398.000 con 10.7%. Avanti un Altro! 4.054.000 con 15.9% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 571.000 spettatori con 2% Su Italia 1 Ieneyeh ha intrattenuto 656.000 spettatori con 2.7% Ascolti Tv domenica 5 aprile 2020, l’access prime time Paperissima Sprint al 14.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 6.081.000 telespettatori con 19.5% Su Rai 3 Indovina chi viene a cena 1.760.000 con 5.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint: 4.434.000 telespettatori con 14.3%. Su Rete 4 Indovina chi viene a Cena: 1.760.000 con 5.7%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.384.000 telespettatori con 4.5%. Su TV8 4 Ristoranti sigla 768.000 persone con 2.5% Su NOVE Camionisti in trattoria ha registrato 409.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 5, daytime mattutino

Clamoroso flop per Le Storie di Melaverde e Melaverde

Su Rai 1 Messa Domenica delle Palme: 7.328.000 con 39.9%. Linea Verde 5.296.000 con 22.7%.

Su Rai 2 In Viaggio con Marcello: 473.000 telespettatori con 2.6%

Su Rai 3 Oggi in Prima cattura 394.000 telespettatori con 5.9%

Su Canale 5 Le Storie di Melaverde: 1.021.000 con 5.7%. Melaverde: 2.198.000 con 10.5%

Su Rete 4 Colombo ha coinvolto 552.000 spettatori con 2.4%.

Su La 7 Camera con vista 177.000 con 1.2%

Ascolti Tv domenica 5, day time pomeridiano

Bene Domenica in oltre il 17%

Su Rai 1 Domenica In: 3.829.000 con 17.4% e 3.236.000 con 17.1%. Da Noi – A Ruota Libera: 2.810.000 con 13.6%

Su Rai 2 Darrow & Darrow: 756.000 con 4%. Emma Fielding: 1.006.000 con 5.3%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 2.064.000 con 10.3%. Kilimangiaro 1.323.000 con 7.2% e 1.721.000 con 8.3%

Su Canale 5 Beautiful ha siglato 2.710.000 spettatori con 11.9%

Su Rete 4 Panico nello Stadio ha registrato 521.000 con 2.7%

Su Italia 1 Lethal Weapon: 768.000 con 3.5%

Su La 7 Speciale TgLa7 informa 389.000 persone con 1.9%.

Ascolti Tv domenica 5, seconda serata

Tiki Taka all’11%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 801.000 con 4.8%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva è stata vista da 487.000 persone con 3.7%

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha informato 744.000 persone con 3.5%

Su Canale 5 Tiki Taka – Il Calcio è il Nostro Gioco: 753.000 con 11%