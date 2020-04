Finché ex non ci separi Tv8

Tv8 propone il film tv dal titolo Finché ex non ci separi. L’appuntamento è sul canale 8 del digitale terrestre e per l’alta definizione al canale 508.

La pellicola è di genere thriller ed ha la durata di un’ora e 30 minuti. È una produzione canadese datata 2018 andata in onda su Tv8 una sola volta: il 9 ottobre del 2019.

Finché ex non ci separi – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata Danny J. Boyle. Nel ruolo dei protagonisti ci sono Kelly Sullivan, Anna Van Hooft e Dan Payne che interpretano rispettivamente Sophia, Claire e Kyle.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver nella British Columbia. La produzione è della Cover Production. Per molte scene discutibili presenti nella pellicola, se ne consiglia la visione ai soli telespettatori adulti. Il titolo originale è Til Ex Do Us Part.

Finché ex non ci separi – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista tre personaggi che rappresentano il triangolo amoroso della vicenda raccontata. Si tratta di Sophia, Claire e Kyle.

Kyle e Sophia sono una coppia che ha avuto gravi in momenti di crisi. Adesso sembrano sul punto di lasciarsi alle spalle il passato e di ricominciare una vita in comune.

Tra di loro c’è sempre stata la figura di Claire, con la quale Kyle ha avuto una fugace relazione durata tra l’altro soltanto una notte. Dopo alcuni giorni da questi fatti, Sophia viene accusata di aver aggredito Claire. E i rapporti tra i due coniugi si deteriorano di nuovo.

Invece la realtà è completamente diversa da quanto appare. Sophia non ha aggredito l’ex amante del marito. La responsabile è Claire che non vuole assolutamente lasciare Kyle alla rivale.

Il finale del film

Nella parte finale del film Claire mostra tutta la propria aggressività e il diabolico piano che ha architettato. La donna infatti ha messo a punto una serie di finte aggressioni e fa ricadere la colpa su Sophia. Ma in effetti è lei stessa a farsi del male e ad attribuirne la colpa alla rivale. L’obiettivo è di incastrare Sophia, farla accusare di violenza e anche di omicidio, e riuscire a mantenere Kyle legato a sé.

Vi anticipiamo che ad un certo punto questo stratagemma sarà scoperto. Ed allora Claire attacca direttamente la sua rivale.

Sophia si troverà in grave pericolo di vita.

Finché ex non ci separi – il cast completo

Di seguito il cast del film Finché ex non ci separi e i rispettivi personaggi interpretati