La suocera assassina film Tv8

Tv8 propone il film dal titolo La suocera assassina. La pellicola ha forti atmosfere thriller con scene particolarmente discutibili, per cui la visione è consigliata ad un pubblico esclusivamente adulto. Vista anche la fascia oraria in cui va in onda è auspicabile l’assenza di minori dinanzi al piccolo schermo.

La pellicola ha la durata di un’ora e 30 minuti, è una produzione statunitense del 2019. Ed è andata in onda una sola volta su Tv8 lo scorso 31 ottobre 2019.

La suocera assassina film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è affidata a Nigel Thomas. Le protagoniste principali sono Barbara Williams e Kristen Dalton nei ruoli rispettivamente di Claire e Allison.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove è ambientata la storia raccontata.

Una curiosità: molti telespettatori hanno notato che la suocera protagonista del film sembra troppo giovane per questo ruolo. In effetti rispetto alla nuora appare quasi come una sorella.

Il titolo originale è Murder In-Law.

La suocera assassina – trama del film in onda su Tv8

La protagonista della trama raccontata è Claire, una signora di mezza età che ha perso suo marito. Successivamente ha concentrato tutto il proprio affetto sul figlio Jim e sulla nipotina Sidney.

Sembrerebbe una situazione familiare idilliaca se non ci fosse un particolare a compromettere le relazioni. Infatti il rapporto tra Claire e Allison, la moglie di Jim, è estremamente controverso. Le due donne, in passato, si rispettavano anche se non sono mai state in sintonia tra di loro.

Allison in particolare ha sopportato con grande pazienza la presenza ingombrante della suocera. Lo ha fatto per amore verso il marito e per non privare la figlia dell’affetto della nonna. Ma ha sempre sperato di poter avere una vita indipendente dalle intromissioni di Claire. E questa volta finalmente sembra che l’occasione sia arrivata.

Il finale del film

Nella parte finale del film arriva una promozione di lavoro molto importante per Allison. Questo nuovo incarico però richiede il trasferimento di tutta la famiglia in un’altra città. Quando Claire viene a sapere della promozione, e quindi del successivo trasferimento, teme di restare sola e lontana dai suoi affetti più cari, soprattutto da Jim e da Sidney.

In questo contesto Claire comincia ad aumentare a dismisura l’odio che prova per la nuora. Non ammette che suo figlio si allontani da lei. Ed allora comincia a progettare un piano diabolico che, nelle sue intenzioni, non esclude neanche l’omicidio. Tutto questo pur di non perdere gli affetti più cari.

Questa parte del film è piena di scene ad alto contenuto di adrenalina. La suspense è elevata fino a quando non si riesce a fare in modo che Claire diventi inoffensiva. Prima che sia troppo tardi.

La suocera assassina film – il cast completo

Di seguito il cast del film La suocera assassina e i rispettivi personaggi interpretati