Ascolti Tv mercoledì 8 aprile 2020. La finale del GF vip 4 vince la serata ma non eccelle. Alberto Angela si difende bene su Rai1. Ecco nei dettagli i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 8 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Stanotte a San Pietro ha raggiunto 3.838.000 spettatori con 14.45%

Su Rai 2 Maltese – Il romanzo del commissario, replica seconda puntata: 1.259.000 con 4.49%.

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha interessato 1.765.000 telespettatori con 6.78%

Su Canale 5 GF Vip 4 finale: 4.544.000 telespettatori con 23.17%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha interessato 1.004.000 telespettatori con 3.55%.

Su Italia 1 Il film Brick Mansion ha registrato 1.845.000 telespettatori con 6.36%.

Su La 7 Atlantide – Storie di uomini e di mondi ha registrato 661.000 persone con 2.78%.

Su TV8 Antonino Chef Academy, terza puntata: 606.000 persone con 2.13%.

Su NOVE Il film Matrimonio a quattro mani: 613.000 telespettatori con 2.22%.

Ascolti Tv mercoledì 8 aprile 2020, la fascia preserale L’Eredità è sempre leader della fascia oraria Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 3.208.000 con 16.01% e 4.708.000 con 19.44%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto 1.342.000 telespettatori con 4.92%. Su Rai 3 Blob 1.023.000 persone con 3.63% Su Canale 5 Avanti il primo! 2.773.000 con 14.36%. Avanti un altro! 4.310.000 con 18.46%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha raggiunto 1.040.000 telespettatori con 3.86%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.497.000 spettatori con 4.93%. Su La 7 Drop Dead Diva ha registrato 173.000 persone con 0.75%. Ascolti Tv mercoledì 8 aprile 2020, l’access prime time Striscia supera le repliche di Soliti ignoti Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha ottenuto 5.223.000 telespettatori con 17.1%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.474.000 persone con 4.1%. Su Rai 3 Non ho l’età 1.115.000 con 3.8%. Un posto al sole 1.026.000 con 3.4%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 5.832.000 telespettatori con 19.1%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.420.000 con 4.7% e 1.410.000 con 4.6%. Su Italia 1 CSI ha raggiunto 1.497.000 telespettatori con 4.94%. Su La 7 Otto e mezzo: 2.359.000 telespettatori con 7.72%. Su TV8 Guess my age ha intrattenuto 729.000 telespettatori con 2.4%. Su NOVE Deal with it ha registrato 357.000 persone con 1.2%.



Ascolti Tv mercoledì 8, daytime mattutino

Agorà leader con oltre il 9%

Su Rai 1 Storie Italiane 1.280.000 con 15.15% e 1.449.000 con 13.91%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato 388.000 con 3.98% e 875.000 con 5.83%.

Su Rai 3 Agorà Presentazione: 709.000 con 9.27% e 776.000 con 9.04%

Su Canale 5 Forum ha siglato 1.487.000 telespettatori con 12.11%.

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 186.000 con 1.91% e 454.000 con 2.74%.

Su La 7 L’Aria che tira 546.000 con 5.74%. L’Aria che tira – Oggi 740.000 con 4.44%.

Ascolti Tv mercoledì 8, day time pomeridiano

Vince La vita in diretta

Su Rai 1 La Vita in Diretta 1.690.000 con 9.09% e 2.165.000 con 14.2%. Il Paradiso delle Signore Daily 2.480.000 con 17.15%. La Vita in Diretta: 2.227.000 con 13.86%.

Su Rai 2 L’isola di Katharina ha registrato 690.000 telespettatori con 3.92%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.184.000 telespettatori con 7.3%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.043.000 con 13.72% e 2.110.000 con 12.35%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 928.000 telespettatori con 5.16%

Su La 7 Tagadà: 643.00 con 4.22%. Tagadoc 462.000 con 3.26%

Ascolti Tv mercoledì 8, seconda serata

Porta a porta oltre il 9%

Su Rai 1 Porta a porta ha registrato 1.239.000 persone con 9.35%.

Su Rai 2 il film Il permesso – 48 ore fuori: 494.000 telespettatori con 3.10%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 751.000 telespettatori con 5.73%.