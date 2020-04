Ascolti Tv giovedì 9 aprile 2020. Boom di gradimento per Doc nelle tue mani su Rai 1. Delusione per Pirati dei Caraibi che si ferma al 10.1%. Dritto e rovescio supera ancora una volta Piazzapulita. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv giovedì 9 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 1 DOC – Nelle tue mani, terza puntata: 8.293.000 con 30,7%.Nel dettaglio: 8.543.000 con 28.1% e 8.068.000 con 32.7%.

Su Rai 2 Il film Captain America: Il primo vendicatore: 1.063.000 telespettatori con 3.8%.

Su Rai 3 Napoli Milionaria! ha intrattenuto 632.000 telespettatori con 2.2%.

Su Canale 5 Il film Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma: 2.466.000 con 10.1%.

Su Rete 4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.515.000 persone con 6.5%.

Su Italia 1 Il film The Departed – Il bene e il male: 1.319.000 con 4.9%.

Su La 7 PiazzaPulita ha siglato 1.316.000 telespettatori con 5.7%.

Su TV8 La notte dei record ha registrato 503.000 telespettatori con 1,8%.

Su NOVE Il film Tutto tutto niente niente: 407.000 telespettatori con 1,4%.

Su Real Time Fuori Menù sigla con la prima puntata: 255.000 spettatori e 0.8%.

Ascolti Tv giovedì 9 aprile 2020, la fascia preserale Non decolla SonoLeVenti Su Rai 1 ’Eredità – La Sfida dei Sette: 2.622.000 con 12.6% L’Eredità: 4.527.000 con 18.8% Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.213.000 telespettatori con 4.5% Su Rai 3 Blob 1.333.000 persone con 4.9% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.633.000 con 13%. Avanti un Altro! 4.373.000 con 18.8% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 1.016.000 telespettatori con 3.8%. Su Italia 1 CSI 730.000 persone con 2.8% Su NOVE SonoLeVenti 246.000 persone con 0.9% Ascolti Tv giovedì 9 aprile 2020, l’access prime time Bene le repliche di Soliti ignori che battono Striscia la notizia Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 6.192.000 telespettatori con 20.5%. Su Rai 2 TG2 Post ha siglato 1.540.000 spettatori con 5.1% Su Rai 3 Non ho l’età 1.397.000 con 3.2%. Un posto al sole Classic 820.000 con 2.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.431.000 spettatori con 18%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.539.000 con 5.2% e 1.381.000 con 4.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.397.000 telespettatori con 4.7%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.655.000 persone con 8.9% Su TV8 Guess my age ha registrato 715.000 telespettatori con 2,4%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco (replica) 437.000 spettatori con 1.5%.

Ascolti Tv giovedì 9, daytime mattutino

UnoMattina oltre il 18%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.221.000 telespettatori con 18.3%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 519.000 con 4.8% e 1.116.000 con 7%.

Su Rai 3 Agorà coinvolge 760.000 persone con 8.9%

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.767.000 telespettatori con 13.8%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 208.000 con 2% 397.000 con 2.3%

Su Italia 1 The Flash raccoglie 248.000 spettatori con 2.1%.

Ascolti Tv giovedì 9, day time pomeridiano

Bene Il Paradiso delle Signore con il matrimonio della contessa

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 1.576.000 con 8.2% e 1.942.000 con 12.5%. Il Paradiso delle Signore: 2.532.000 con 17%. La Vita Diretta: 2.282.000 con 13.7%

Su Rai 2 L’isola di Katharina: 726.000 telespettatori con 4.1%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 1.018.000 telespettatori con 5.8%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.232.000 con 14.3% e 2.275.000 con 12.6%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 847.000 telespettatori con 4.5%

Su La 7 Tagadà: programma 574.000 con 3,65%. Tagadoc: 407.000 con 2.8%

Ascolti Tv giovedì 9, seconda serata

Buoni ascolti per Porta a porta

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 2.066.000 telespettatori con 16.2%.

Su Rai 2 Il film Eragon ha registrato 510.000 telespettatori con 3.5%.

Su Rai 3 Italiani Leonilde Iotti detta Nilde 511.000 con 2.4%.