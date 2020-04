Cambiano tutti gli scenari per la Pasqua 2020 in Tv ai tempi del coronavirus. Il Venerdì Santo come sempre è dedicato ai riti della Via Crucis celebrati da Papa Francesco.

Pasqua 2020 in Tv – gli appuntamenti del Venerdì Santo

Il primo appuntamento è alle 20:30 con lo speciale Venerdì Santo di Porta a Porta dal titolo Corona di Spine. Il conduttore Bruno Vespa introduce dalle 20:30 alle 21:00 il rito della Via Crucis di Papa Francesco puntando l’attenzione soprattutto sull’argomento al centro della riflessione. Quest’anno naturalmente la preghiera di Papa Francesco è per superare il dramma del dilagare del coronavirus.

Sempre venerdì 10 su TV2000 alle ore 18:00 va in onda in diretta la celebrazione della Passione di Cristo. E alle 21:00 il rito della Via Crucis. Dopo anni, la tradizione religiosa del Venerdì Santo non sarà al Colosseo, ma in diretta dal sagrato della Basilica di San Pietro. Qui Papa Francesco sarà da solo ad officiare i riti della Passione di Cristo.

Bruno Vespa continuerà con il programma alle 22:20 dopo la conclusione del rito della Via Crucis.

Alle 23:30 Rai 1 continuano gli appuntamenti religiosi con una puntata del programma Viaggio nella chiesa di Francesco. Subito dopo il tradizionale concerto di Pasqua. Si tratta di un evento già andato in onda e registrato precedentemente alle norme di distaccamento sociale decise dal governo per il contenimento del coronavirus.

Pasqua 2020 in Tv – gli appuntamenti di sabato

Nella giornata di sabato 11 aprile è prevista una puntata speciale di A sua immagine dedicata al Sabato Santo. L’appuntamento è alle 15:55 su Rai 1 con la conduzione di Lorena Bianchetti. Subito dopo alle 20:35 un’altra puntata speciale di Porta a Porta che conduce alla veglia pasquale con Papa Francesco in diretta dal Vaticano. Alla conclusione torna Bruno Vespa per la continuazione di Porta a Porta speciale Pasqua 2020.

Rai 1 conclude la serata di sabato con il film storico Risorto con Joseph Fiennes e Tom Felton.

Anche TV2000 segue sabato 11 la veglia pasquale alle 21:00.

Gli appuntamenti di domenica

La mattinata di Pasqua 2020 si apre su Rai 1 con la Santa Messa e il messaggio Urbi et Orbi. Alle 10:50 dall’altare della Basilica di San Pietro, Papa Francesco celebra la Santa Messa di Pasqua in Mondovisione ma a porte chiuse.

In prima serata alle 21:25 la rete trasmette il film drammatico Jesus, una produzione Italia – Usa del 1999 basata sul personaggio di Gesù Cristo.

Su TV2000 alle 11:00 il collegamento dall’altare della Basilica di San Pietro per la messa pasquale e la benedizione del Papa.

La tv della CEI in prima serata alle 21:15 propone la replica del programma Io credo. Papa Francesco dialoga con Don Marco Pozza il significato del Credo.