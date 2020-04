Ascolti Tv domenica 12 aprile 2020. Pieno di ascolti per la Messa di Pasqua celebrata da Papa Francesco. Il film di Rai1 vince sulla replica de Il Papa buono su Canale 5. Che tempo che fa raggiunge ottimi ascolti nelle due parti. Ecco nei dettagli il risultato dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv domenica 12 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Jesus ha conquistato 4.355.000 telespettatori con 15%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 3.032.000 con 10.4%. Il Tavolo, in seconda serata, 2.035.000 con 9.2%.

Su Rai 3 Il film Emoji: accendi le emozioni ha siglato 770.000 telespettatori con 2.6%

Su Canale 5 Il Papa Buono ha raggiunto 3.206.000 persone con 12.5%

Su Rete 4 Il film Banana Joe ha registrato 1.511.000 telespettatori con 5.4%.

Su Italia 1 In-Tolleranza Zero ha registrato 2.341.000 spettatori con 8.5%

Su La 7 Il film War Horse ha registrato 547.000 telespettatori con 2.2%.

Su TV8 I delitti del Barlume è scelto da 707.000 telespettatori con 2,5%.

Su NOVE Little Big Italy, in replica: 389.000 telespettatori con 1,3%.

Ascolti Tv domenica 12 aprile 2020, la fascia preserale Sempre basso Che tempo che farà Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 2.482.000 con 13.5%. L’Eredità 4.248.000 con 17.7% Su Rai 2 Che Tempo che farà ha registrato 1.063.000 telespettatori con 4%%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.270.000 con 11%. Avanti un Altro! 3.807.000 con 16.3% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 606.000 telespettatori con 2.3%. Su Italia 1 Ieneyeh 687.000 con 3.1% Su La 7 Drop Dead Diva ha registrato 187.000 telespettatori con 0.8%. Ascolti Tv domenica 12 aprile 2020, l’access prime time Parità fra Rai 1 e Canale 5 Su Rai 1 Music for Hope sigla 4.674.000 spettatori con 16% Su Rai 3 Indovina chi viene a Cena ha interessato 1.753.000 persone con 6% Su Canale 5 Paperissima Sprint intrattiene 4.671.000 spettatori con 16%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.259.000 con 4.4%) e a 1.568.000 con 5.3% Su Italia 1 CSI ha totalizzato 1.376.000 spettatori con 4.8% Su La 7 Speciale Non è l’Arena ha registrato 1.200.000 telespettatori con 4.1% Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti: 654.000 telespettatori con 2,2%. Su NOVE Little Big Italy ha registrato 330.000 telespettatori con 1,2%.

Ascolti Tv domenica 12, daytime mattutino

Boom di ascolti per la Messa di Papa Francesco su Rai1

Su Rai 1 Messa di Pasqua con Papa Francesco: 6.368.000 con 37.1%

Su Rai 2 Occhio alla spia ha registrato 674.000 telespettatori con 3.5%.

Su Rai 3 Per Enzo Biagi 439.000 con 2%

Su Canale 5 Santa Messa di Pasqua ha coinvolto 1.297.000 persone con 7.5%.

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 511.000 persone con 2.4%.

Su Italia 1 Il film Zeus – Una Pasqua da cani: 427.000 telespettatori con 2.6%.

Ascolti Tv domenica 12, day time pomeridiano

Alti ascolti per Rete4 con il classico Ben Hur

Su Rai 1 Domenica In: 3.340.000 con 17.6% e 2.810.000 con 15.7%.

Su Rai 2 Una Notte al Museo 2: 894.000 persone con 8.9%

Su Rai 3 Kilimangiaro: 772.000 con 4.3% e 1.311.000 spettatori con 7%

Su Canale 5 Solo un padre ha registrato 1.749.000 con 9.2%

Su Rete 4 Il film Ben Hur ha registrato 1.163.000 persone con 6.1%.

Su Italia 1 Il film Superman returns: 855.000 telespettatori con 4.6%.

Ascolti Tv domenica 12, seconda serata

Bene Tg5 notte

Su Rai 1 Speciale Tg1: 1.146.000 con 5.6%. La Roma di Raffaello: 1.146.000 con 5.6%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 431.000 con 3.6%.

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 1.271.000 spettatori con 10.3%

Su Rete 4 il film Sapori e Dissapori è seguito da 846.000 spettatori con 5.7%.