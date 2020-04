Rai Premium manda in onda questa sera il film di genere sentimentale dal titolo Un’estate a Parigi.

Il film tv che la rete diretta da Roberta Enni propone questa sera è una commedia romantica proveniente dalla Germania, uscita nelle sale tedesche nel 2011 e diretta da Jorgo Papavassiliou.

Un’estate a Parigi film – cast, regia, attori, riprese, locaton

Nel cast recitano gli attori Anica Dobra, Pasquale Aleardi (Il commissario Dupin), Nicole Heesters, Liane Forestieri, Peter Fitz, Peggy Lukac, Georg Tryphon, Kai Scheve, Rosa Enskat. La regia è di Jorgo Papavassiliou.

Le riprese si svolte completamente in Germania.

Un’estate a Parigi – trama del film in onda su Rai Premium

La storia è basata su Klara Muller (Pasquale Aleardi) una giovane infermiera tedesca, fidanzata con Jorg, un medico. I due decidono di trascorrere una breve vacanza romantica a Parigi. Ma proprio nel corso di quello che doveva essere un weekend sentimentale e pieno d’amore, Clara si accorge che la sua love story è oramai agli sgoccioli.

La giovane rimane molto male perché capisce che Jorg antepone la sua carriera di cardiologo a qualunque altro evento della sua vita fosse anche il suo futuro con la donna amata. Per la sua professione è disposto a mettere da parte anche la possibilità di avere una famiglia. Klara invece la pensa proprio al contrario. Amando molto Jorg, vuole sposarsi e avere dei bambini.

Nel weekend che avrebbe dovuto segnare l’apoteosi della loro love story, si accende tra i due una discussione molto dura. Non c’è speranza di una riconciliazione. Fra Klara e Jorg la rottura è definitiva e il rapporto non può davvero più essere risanato. Allora Klara decide di non tornare in patria ma di restare a Parigi. Pensa che la lontananza possa aiutarla a elaborare la sofferenza dell’addio.

Lascia che Jorg faccia rientro in Germania da solo. Ma è proprio a questo punto che la vita di Clara cambia completamente registro.

Il finale del film

La giovane donna ha bisogno di lavorare e si fa assumere da una ricca famiglia di orologiai come badante. La matriarca della famiglia ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei. La donna è la madre di un giovane molto attraente, Philippe. E’ lui il rampollo della ricca famiglia e, per giunta, ha ereditato tutto il patrimonio.



A questo punto la sterzata verso la favola romantica è inevitabile. Tra Philippe e Clara si instaura subito un’intesa perfetta, un feeling davvero intenso. Ma lui è fidanzato con Zoe una ragazza molto possessiva che non gli lascia libertà di azione.

I due però riescono lo stesso a vedersi. Prima del gran finale c’è tutta una serie di colpi di scena e di eventi che cercano di dividere i due innamorati.

Noi non vi anticipiamo come Philippe e Klara finiranno l’uno nelle braccia dell’altra. Ma a dar loro una mano ci sarà la madre di lui e un altro personaggio che proviene proprio dal passato della anziana signora la quale, nel frattempo, ha capito la bontà e le grandi doti umane di Clara. Ha compreso anche l’amore che nutre per il figlio ed ha capito che è perfettamente ricambiata.