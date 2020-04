Da lunedì 13 aprile alle 22:15, Motor Trend propone Cortesie per l’auto. Si tratta di nuova produzione originale del canale 59 del gruppo Discovery dedicata agli appassionati delle quattro ruote. Viene infatti raccontato il grande amore per la propria auto in maniera leggera e con uno spirito ironico.

Cortesie per l’auto Motor Trend format, giuria

Il format coinvolge tre autorevoli protagonisti del mondo delle quattro ruote. Dovranno valutare, grazie alla propria expertise, due proprietari in base al modo in cui conoscono, curano e guidano la propria auto. Si tratta di nove episodi, ognuno della durata di un’ora.

Ogni puntata avrà un tema specifico (auto sportive, di lusso, utilitarie… ), ma ad essere giudicate non saranno le auto, bensì i loro proprietari.

I tre giudici sono Marcello Mereu, il car detailer, Emanuele Sabatino, il meccanico, e la pilota Vicky Piria. Alla fine di ogni sfida decreteranno chi è il migliore nella gestione e nella cura della vettura, omaggiandolo dell’ambito portachiavi di Cortesie per l’auto. Scopriamoli da vicino.

Cortesie per l’auto Motor Trend i concorrenti

Ecco i concorrenti che partecipano al programma.

Marcello è come un guru dell’estetica per l’auto. Dopo un lungo percorso nella moda è tornato alla sua passione di bambino, le auto, creando un nuovo approccio al car-detailing, fatto di innovazione e tecniche manuali inedite. Si occupa di lucidatura per concorsi e privati, di tutto ciò che serve per preparare una macchina al meglio per un palco o il garage del collezionista.

Dopo un trattamento di car detailing di Marcello, le vetture raggiungono livelli estetici altissimi. Grazie alle luci a led, nessuna imperfezione può sfuggirgli e può analizzare nei minimi particolari l’estetica e lo stato di manutenzione. Per lui ogni buon proprietario lava la sua auto rigorosamente a mano, perchè rulli e spazzole non sono sufficientemente delicati.

Emanuele, detto Ema, meccanico che da oltre 30 anni segue le riparazioni e le preparazioni delle auto. Se il motore è il cuore della macchina, allora lui è il “cardiologo”. La prima cosa che nota in un motore è la pulizia, anche in termini di tubature. Per lui un vero appassionato è chi si confeziona la macchina a proprio uso e piacimento. Per conquistarlo, occorre prima di tutto dimostrare di conoscere bene il motore della propria auto.

Chi è Vicky

Vicky, pilota ma soprattutto “una donna al volante”. Corre in macchina da quando ha 15 anni, attualmente è l’unica pilota italiana nella W Series. La sua passione è nata per gioco. Quando aveva 8 anni suo padre ha comprato un gokart al fratello e lei ha deciso di provare. Così la guida è diventata una passione e poi un vero lavoro. La velocità la fa stare bene e per lei una macchina deve soprattutto essere divertente da guidare. Nel giudicare una persona, Vicky parte da come si siede in macchina, che posizione assume, come allinea gli specchietti… Senza tralasciare la partenza e la posizione delle mani durante la guida.

Cortesie per l’auto Motor Trend dove vederlo

Cortesie per l’auto è prodotto da NonPanic Banijay per Discovery Italia. La serie sarà disponibile in anteprima su Dplay Plus dal 6 aprile e successiviamente su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play).

Motor Trend è visibile al Canale 59 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 418 e Tivùsat Canale 59.