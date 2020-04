Ascolti Tv mercoledì 15 aprile 2020. Confronti tra repliche per le principali reti generaliste. Canale 5 rispolvera Tu si que vales con il quale si aggiudica la serata. La penisola dei tesori di Alberto Angela si ferma ad un dignitoso 12.6%. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 15 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Meraviglie – La Penisola dei Tesori replica, 3.484.000 telespettatori con 12.6%

Su Rai 2 Maltese – Il Romanzo del Commissario in replica: 1.464.000 spettatori con 5.3%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha siglato 2.065.000 spettatori con 8%

Su Canale 5 Tú sí que vales in replica, 3.630.000 telespettatori con 17.3%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia ha registrato 1.134.000 telespettatori con 4%.

Su Italia 1 Il Mondo Perduto – Jurassic Park ha intrattenuto 1.929.000 persone con 7%

Su La 7 Atlantide – Effetti Collaterali: 574.000 telespettatori con 2%.

Su TV8 Antonino Chef Academy finale 705.000 spettatori con 2.4%

Su NOVE Il film Vi presento i nostri è scelto da 536.000 telespettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 15 aprile 2020, la fascia preserale Sono le venti supera l’1% Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.028.000 con 15.1%. L’Eredità 4.460.000 con 18.6% Su Rai 2 The Rookie segna 1.365.000 persone con 5.1% Su Rai 3 Blob si fa seguire da 1.333.000 spettatori con 4.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.821.000 con 14.4%. Avanti un Altro! 4.272.000 con 18.6% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha raggiunto 1.149.000 persone con 4.3% Su Italia 1 Ieneyeh ha raggiunto 673.000 persone con 3.1% Su La 7 Drop Dead Diva ha coinvolto 216.000 persone con 0.9% Su TV8 Cuochi di Italia realizza 468.000 persone con 1.8% Su NOVE Sono le Venti ha interessato 297.000 persone con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 15 aprile 2020, l’access prime time Buoni ascolti per Tv8 e Nove i questa fascia oraria Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 5.190.000 spettatori con 17.1% Su Rai 2 TG2 Post ha interessato 1.560.000 spettatori con 5.1% Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.163.000 con 4%. Un Posto al Sole: 993.000 con 3.3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.630.000 telespettatori con 18.5% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.553.000 con 5.2% e 1.580.000 con 5.2% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.552.000 telespettatori con 5.2% Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.428.000 telespettatori con 8%. Su TV8 Guess my age ha registrato 712.000 telespettatori con 2.4%. Su NOVE Deal with it ha registrato 544.000 telespettatori con 1.8%.

Ascolti Tv mercoledì 15, daytime mattutino

Storie italiane perde ascolti per lo spostamento in avanti dell’orario di inizio. Cresce Ricette all’italiana

Su Rai 1 Storie Italiane 1.132.000 con 12% e 1.345.000 con 11.7%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato 390.000 con 3.5% e 966.000 con 6%.

Su Rai 3 Agorà interessa 808.000 spettatori con 9.5% di share.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.255.000 con 14.4% e 1.494.000 con 15.9%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 305.000 con 2.71% e 403.000 con 2.4%

Su La 7 L’Aria che tira – Oggi 807.000 con 5.1%, L’Aria che tira – Ore 13: 755.000 con 3.6%.

Ascolti Tv mercoledì 15, day time pomeridiano

La vita in diretta sfiora il 14%

Su Rai 1 La Vita in Diretta: 1.815.000 con 9.3% e 2.275.000 con 13.9%. Il Paradiso delle Signore: 2.648.000 con 17.4%. La Vita Diretta: 2.239.000 con 13.9%

Su Rai 3 Punto di Svolta ha raccolto 557.000 persone con 3.5%

Su Canale 5 Casa Vianello: 1.942.000 con 10.8% e 1.708.000 con 10.6%. Terzo episodio: 1.613.000 con 10.6%. Pomeriggio Cinque: 1.949.000 con 12.9% e 2.051.000 con 11.9%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato 857.000 persone con 4.34%

Su La 7 Tagadà 610.000 con 3.7%. Tagadoc 434.000 spettatori con 2.9%.

Su TV8 Per Amore di Mia Figlia: 650.000 con 3.8%. Vite da Copertina: 261.000 con 1.5%.

Ascolti Tv mercoledì 15, seconda serata

Retequattro con La Presidente Valeria Marini sfiora il 4%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.514.000 spettatori con 11% di share.

Su Rai 2 Storie Sospese sigla 423.000 telespettatori con 3.1%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte informa 804.000 spettatori con 6.7%

Su Rete 4 La presidente ha registrato 496.000 telespettatori con 3.9%.