Ascolti Tv venerdì 17 aprile 2020. La terza parte della saga Belle e Sébastien vince la serata con il minimo sforzo. Ottimo risultato per Propaganda live e per Quarto grado. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv venerdì 17 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Belle e Sebastien – Amici per Sempre ha registrato 3.931.000 spettatori con 13.9%

Su Rai 2 NCIS ha ottenuto 1.980.000 persone con 6.5%

Su Rai 3 Nome di Donna ha coinvolto 1.496.000 spettatori con 5.1%

Su Canale 5 Puoi baciare lo Sposo ha raggiunto 3.390.000 spettatori con 12.4%

Su Rete 4 Quarto Grado: 1.699.000 telespettatori con 7.5%

Su La 7 Propaganda Live ha registrato 1.488.000 telespettatori con 6.6%.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha intrattenuto 703.000 persone con 2.5%

Su NOVE Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio: 542.000 con 1.8%

Ascolti Tv venerdì 17 aprile 2020, la fascia preserale Sempre sotto l’1% La7 e Nove Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sette: 3.014.000 con 15.5%. L’Eredità 4.592.000 con 19.4% Su Rai 3 Blob 1.251.000 persone con 4.4% Su Canale 5 Avanti il Primo! 2.715.000 con 14.4%. Avanti un Altro! 4.193.000 con 18.4% Su Rete 4 Tempesta D’Amore: 1.100.000 spettatori con 4.1% Su Italia 1 CSI ha totalizzato 694.000 persone con 2.7% Su La 7 Drop Dead Diva ha registrato 162.000 con 0.7%. Su NOVE Sono Le Venti 238.000 persone con 0,9% Ascolti Tv venerdì 17 aprile 2020, l’access prime time Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.701.000 telespettatori con 18.6%. Su Rai 2 Tg2 Post: 1.717.000 spettatori con 5.6% Su Rai 3 Non ho l’Età: 1.303.000 con 4.4%. Un Posto al Sole 1.007.000 con 3.3% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 5.562.000 con 18.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.737.000 con 5.8% e 1.738.000 con 5.6% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.717.000 telespettatori con 4.2%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.589.000 persone con 8.5% Su TV8 Guess my Age ha registrato 692.000 telespettatori con 2,3%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco ha registrato 416.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti Tv venerdì 17, daytime mattutino

Indiscussa la leadership di Agorà

Su Rai 1 UnoMattina: 1.287.000 con 16.8%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 420.000 con 4.3% e 956.000 con 6.3%.

Su Rai 3 Agorà convince 758.000 persone con 9.1%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.173.000 con 13.9% e 1.102.000 con 13.3%

Su Rete 4 La signora in giallo 881.000 con 4.3%

Su La 7 L’Aria che tira – Oggi 759.000 con 5.2%. L’aria che tira – ore 13 825.000 con 4.1%.

Ascolti Tv venerdì 17, day time pomeridiano

Vince ancora La vita in diretta

Su Rai 1 Diario di Casa: 1.789.000 con 8.6%.Il Paradiso delle Signore: 2.478.000 con 16.7%. La Vita in Diretta: 2.036.000 con 13.2%

Su Rai 2 Anna dai capelli rossi: 664.000 telespettatori con 3.7%.

Su Rai 3 Geo: 1.208.000 spettatori con 7.6%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.837.000 con 12.7% e 1.883.00 con 11.3%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 902.000 telespettatori con 4.2%

Su La 7 Speciale TgLa7 ha registrato 461.000 telespettatori con 2.9%.

Ascolti Tv venerdì 17, seconda serata

Bene I Topi in replica nell’attesa della seconda stagione

Su Rai 1 Speciale Tg1: 1.140.000 con 8.3% di share

Su Rai 2 Chasing Mavericks: 455.000 spettatori con 4.1%.

Su Rai 3 I Topi 719.000 con 3.1% e 1.024.000 con 5.6%.