Ascolti Tv martedì 21 aprile 2020. Il concerto della Pausini, in replica, vince con solo il 13.3%. Fra i tre talk del martedì, Fuori dal coro distacca i concorrenti #cartabianca e diMartedì. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 21 aprile 2020, il prime time

Su Rai 1 Stasera Laura – Ho Creduto in un Sogno ha ottenuto 3.447.000 telespettatori con 13.3%

Su Rai 2 Earth – Un giorno straordinario: 1.162.000 spettatori con 4.1% di share.

Su Rai 3 #cartabianca ha interessato 1.341.000 spettatori con 5.2%

Su Canale 5 Karol – Un Uomo Diventato Papa ha siglato 2.196.000 spettatori con 9.9%

Su Rete 4 Fuori dal Coro: 1.513.000 persone con 6.8%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha conquistato, al ritorno, 2.669.000 spettatori con 12.4%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.701.000 telespettatori con 6.6%.

Su TV8 l film d’animazione Hotel Transylvania: 777.000 telespettatori con 2,7%.

Su NOVE Il film The Call ha registrato 382.000 telespettatori con 1,7%

Ascolti Tv martedì 21 aprile 2020, la fascia preserale Testa a testa tra Rai 1 e Canale 5 Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sette: 3.317.000 con 16.2%. L’Eredità 4.739.000 con 19.8% Su Rai 2 Rai Parlamento Speciale interessa 861.000 persone con 4.3% Su Rai 3 Rai Parlamento Speciale: 1.213.000 spettatori con 4.4% Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.826.000 con 14.3%. Avanti un Altro: 4.297.000 con 18.5% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 1.040.000 persone con 4% Su Italia 1 Ieneyeh ha ottenuto 548.000 spettatori con 2.7% Su TV8 Cuochi di Italia: 532.000 telespettatori con il 2%. Ascolti Tv martedì 21 aprile 2020, l’access prime time Sempre leader le repliche di Soliti ignoti Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 5.551.000 spettatori con 18.3% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.295.000 spettatori con 4.3% Su Rai 3 Un Posto al Sole: 961.000 spettatori con 3.2%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.354.000 spettatori con 17.7% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.716.000 con 5.8% e 1.648.000 con 5.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.487.000 spettatori 5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.617.000 persone con 8.7% Su TV8 Guess My Age: 769.000 spettatori con 2.6%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 403.000 spettatori con 1.3%.



Ascolti Tv martedì 21, daytime mattutino

Bene Agorà

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.408.000 telespettatori con 17.6%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 536.000 con 4.8% e 1.014.000, con 6.3%.

Su Rai 3 Agorà: 782.000 spettatori con 9%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.293.000 con 14.6% e 1.232.000 con 13.1%

Su Rete 4 La signora in giallo 927.000 con 4.3%.

Su Italia 1 The Flash ottiene 126.000 spettatori con 1.4% di share

Su La 7 L’Aria che tira – Oggi 877.000 con 5.5%. L’Aria che tira – Ore 13 838.000 con 4%

Ascolti Tv martedì 21 aprile 2020, day time pomeridiano

Vince Pomeriggio 5

Su Rai 1 La Vita in Diretta 1.639.000 con 8.1%. Rai Parlamento Speciale 2.226.000 con 13.6%. La Vita in Diretta 2.211.000 con 12.8%.

Su Rai 2 Il Mistero delle Lettere Perdute ha registrato 715.000 con 3.5%.

Su Rai 3 Punto di svolta 683.000 con 4.1%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2316.000 con 14.2% e 2.465.000 con 13.7%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 1.077.000 telespettatori con 5.5%

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 1.175.000 telespettatori con 5.3%.

Su La 7 Speciale TgLa7 535.000 con 2.8%

Ascolti Tv martedì 21, seconda serata

Patriae sotto il 2%

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 1.678.000 persone con 13.1%

Su Rai 2 Patriae: 319.000 spettatori con 1.9%

Su Canale 5 X Style: 445.000 spettatori con 5.5%

Su Rete 4 L’Ultima Ruota del Carro: 338.000 spettatori con 5.4% di share.

Su Italia 1 American Dad è visto da 639.000 persone con 9.6%