Ascolti Tv venerdì 1 maggio 2020. Vince Rai 1, Canale 5 si ferma al 12.2% con il film Contagion anticipatore della pandemia Covid – 19. Da segnalare il buon riscontro del Concerto del Primo Maggio su Rai 3. Su Sky Cinema Uno, in diretta, la puntata di Diavoli ha ottenuto 61.000 spettatori con 0.2%. Ecco nei dettagli in resposnso dell’Auditel.

Su Italia 1 The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1: 1.960.000 con 7.1%

Su TV8 Italia’s Got Talent Best Of: 811.000 spettatori con 2.9%.