E’ ufficiale, Amici Speciali debutterà presto su Canale 5. In un momento in cui il palinsesto propone, purtroppo, poche novità, a causa dello stop forzato per l’emergenza sanitaria, arriva una prima novità su Canale 5.

Maria De Filippi ha deciso infatti di portare a termine l’edizione 2020 di Amici proponendo anche la seconda parte del talent, un mini-concorso All Star. Questa fase del programma doveva andare in onda al termine del serale di Amici. Ma venti avevano indotto la produzione a interrompere il talent e rimandare a data da destinarsi la successiva sfida.

Amici Speciali, anticipazioni sul nuovo talent di Canale 5

Ora Mediaset ha invece deciso di dare una chance ad Amici All Star, che per l’occasione ha cambiato nome – e non solo. Il programma si chiamerà Amici Speciali – con Tim insieme per l’Italia ed avrà finalità benefiche. Sarà una maratona di solidarietà a sostegno della Protezione Civile.

“Continuiamo a credere che il domani sarà migliore, che si possa fare qualcosa per il nostro Paese. Ognuno come può. Noi di Amici lo facciamo con la danza e con il canto“, ha detto la De Filippi. In gara 12 professionisti di ballo e di canto. Molti sono volti già noti ai fan del programma, perchè sono ex allievi della scuola, che nel corso degli anni hanno continuato la propria carriera artistica, affinando tecnica e talento.

Amici Speciali, i 12 concorrenti

I 5 ballerini che prenderanno parte al programma sono: Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas ed Alessio Gaudino.

I 7 cantanti sono: The Koloros, Irama, Alberto Urso, Giordana Angi, Michele Bravi, Random e Gaia Gozzi. Quest’ultima è reduce dalla vittoria di Amici 19 e dal travolgente successo radiofonico della hit italo-portoghese Chega. Sarà una concorrente temibile per tutti gli altri.

Ma ci sarà davvero una gara? Il concorso All Star sembra aver cambiato connotati e, essendo diventata una maratona benefica e di raccolta fondi, è improbabile che si punti ad accentuarne la competitività. Non ci saranno dunque eliminazioni, ma sarà stilata una classifica in base all’esito delle esibizioni.

Lo show sarà suddiviso in quattro puntate e mirerà ad intrattenere coinvolgendo più con il talento che con la polemica. Al termine delle quattro serate, sarà proclamato un vincitore.

Amici Speciali, ci sarà Alessandra Celentano?

La giuria sarà diversa da quella del Serale di Amici, non ritroveremo infatti molti dei professori. Timor Steffen e Veronica Peparini saranno assenti a causa di altri impegni. Stash passerà nella “schiera” dei concorrenti insieme alla sua band. Sembra invece che sarà presente Alessandra Celentano. Nonostante i gossip volessero l’insegnante di danza fuori dal programma, a causa delle discussioni avute con Maria De Filippi nel corso delle ultime puntate di questa edizione di Amici, sembra che tra la conduttrice e la Celentano ci sia armonia.

Amici Speciali, la giuria

La pagina Facebook ufficiale del programma ha annunciato che la giuria sarà composta da 4 artisti: due donne e due uomini. Dalle dichiarazioni della De Filippi abbiamo appreso che una di loro sarà Alessandra Celentano, ma chi saranno gli altri tre? Probabile che ci sia Rudy Zerbi, diventato ormai una delle colonne portanti del talent. Restano ancora misteriosi gli altri due giurati.