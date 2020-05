Ascolti Tv martedì 5 maggio 2020. La replica di Pooh Amici per sempre conquista il prime time. Fra i talk del martedì netta vittoria di Giovanni Floris e diMartedì. Le Iene sopra l’11%. Ecco il quadro completo dei risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv martedì 5 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Pooh – Amici per Sempre ha raggiunto 3.598.000 telespettatori con 14.7%

Su Rai 2 Gomorroide ha intrattenuto 1.222.000 spettatori con 4.6%

Su Rai 3 #cartabianca ha interessato 1.389.000 spettatori con 5.8%

Su Canale 5 Padre Pio ha coinvolto 2.342.000 persone con 11.2%

Su Rete 4 Fuori dal Coro interessa 1.141.000 spettatori con 5.6%

Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 2.267.000 persone con 11.6%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.737.000 telespettatori con 7.1%

Su TV8 Innocenti Bugie sigla 768.000 spettatori con 2.9%

Su NOVE Diverso da Chi? ha registrato 407.000 persone con 1.6%.

Ascolti Tv martedì 5 maggio 2020, la fascia preserale La nuova Eredità al 21.2% Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.964.000 con 19.2%. L’Eredità: 4.156.000 con 21.2% Su Rai 2 Instinct sigla 1.112.000 con 4.7% Su Rai 3 Blob sigla 1.056.000 spettatori con 4.4%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 2.375.000 con 15.7%. Avanti un Altro: 3.555.000 con 18.8% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha coinvolto 979.000 persone con 4.3% Su Italia 1 The OC ha ottenuto 435.000 con 2.3% e 621.000 con 2.6% Su La 7 Drop Dead Diva: 118.000 spettatori con 0.9% 118.000 spettatori con 0.9% Su TV8 Cuochi di Italia raccoglie 360.000 telespettatori con 1.6%. Su NOVE Sono le Venti ha interessato 229.000 con 1%. Ascolti Tv martedì 5 maggio 2020, l’access prime time Tg 2 Post al 4.9% Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 5.198.000 persone con 18.6% Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.163.000 telespettatori con 4.9% Su Rai 3 I Partigiani Raccontano: 963.000 spettatori con 3.7%. Un Posto al Sole: 852.000 con 3.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 5.165.000 spettatori con 18.4% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.457.000 con 5.4% e 1.501.000 con 5.4% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.224.000 persone con 4.4% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.333.000 persone con 8.4% Su TV8 Guess My Age: 761.000 spettatori con 2.8%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco ha siglato 383.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv martedì 5, daytime mattutino

Diario di casa al 2.6%

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.108.000 con 16.6%. Storie Italiane: 1.010.000 con 14.7%

Su Rai 2 Diario di Casa raccoglie 181.000 con 2.6%

Su Rai 3 Agorà: 615.000 telespettatori con 8.5%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.009.000 con 13.9% e 951.000 con 14%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 170.000 con 2% e 334.000 con 2.3%

Su La 7 L’Aria che Tira: 416.000 con 5.2%, 664.000 con 5.1% e 803.000 con 4.4% in ‘Ore 13′.

Ascolti Tv martedì 5, day time pomeridiano

Vite da copertina, nuova edizione 1.7%

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.703.000 con 10.6%. Il Paradiso delle Signore: 1.481.000 con 12%. La Vita Diretta: 1.652.000 con 13.8%

Su Rai 2 Il Nostro Amico Kalle ottiene 514.000 con 3.9%

Su Rai 3 #Maestri ha raccolto 593.000 persone con 4.4%

Su Canale 5 Uomini e donne 2.857.000 con 19.6%. Pomeriggio Cinque: 1.569.000 con 14.1% e 1.829.000 con 14.4%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 795.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 I Simpson: 1.116.000 telespettatori con 5.7%

Su La 7 Tagadà: 542.000 con 4%. Tagadoc: 316.000 con 2.8%.

Su TV8 Vite da Copertina: 206.000 spettatori con 1.7%.

Ascolti Tv martedì 5, seconda serata

Porta a porta al 10.7%

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.207.000 spettatori con 10.7%

Su Rai 2 Il film Made in China napoletano: 596.000 con 3.7%.

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte: 595.000 spettatori con 5.4%.

Su Canale 5 X Style: 493.000 spettatori con 6.1%.

Su Italia 1 American Dad: 627.000