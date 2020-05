Nella puntata de I Fatti Vostri, in onda oggi, mercoledì 6 maggio su Rai2 alle 11.00, si parla di un gruppo di italiani ancora bloccati all’estero. Giancarlo Magalli, infatti, si occupa, tra gli altri casi presentati, del dramma che stanno vivendo alcuni nostri connazionali.

I fatti vostri Italiani bloccati, Magalli si occupa del caso

La puntata da voce ai due connazionali che dal 15 marzo scorso sono bloccati su una nave da crociera al largo di Miami. I due nostri connazionali sono Giovanna Salaris e Riccardo Rapisarda, originario di Adrano ed ivi residente. Raccontano la loro “prigionia” a bordo della Oasis of the Seas della Royal Carribean, al lago di Miami, divenuta focolaio coronavirus.

Già dalla metà di aprile i due italiani avevano fatto sentire la propria voce cercando di focalizzare l’attenzione dei media sulla loro situazione.

La situazione va avanti ormai da più di un mese. Ed è divenuta estremamente complicata. Innanzitutto sono elevati i rischi di contagio a cui i nostri connazionali Giovanna Salaris e Riccardo Rapisarda sono quotidianamente esposti. Ma soprattutto nel frattempo sono sopraggiunte ulteriori difficoltà.

I due ragazzi avevano già svelato che da metà marzo nelle loro cabine con fornivano più i due litri d’acqua concordati e neppure la carta igienica e le lenzuola per il ricambio.Insomma una vera e propria umiliazione. I motivi? Non si trattava più di quarantena ma di post quarantena. Questo significava che gli occupanti della nave potevano lasciare le proprie cabine.

Interviene Luigi Di Maio Ministro degli Esteri

Giancarlo Magalli cercherà di capire perché i due non riescono a far rientro in Italia.

E per avere risposte concrete interviene in trasmissione anche il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio. Sarà lui a spiegare quali contingenze non permettono ai ragazzi di rientrare nel nostro Paese.

Ospite della puntata anche Peppino Di Capri. Il grande artista, ultra ottantenne, racconta al pubblico come sta affrontando questo periodo di emergenza e parla del suo nuovo brano “Aspettanno”, dedicato proprio all’isolamento in casa.