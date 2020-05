Ascolti Tv domenica 10 maggio 2020. Le repliche di L’allieva 2 continuano ad assicurare la vittoria della serata a Rai 1. Live Non è la D’Urso raggiunge il 13.4%. Testa a testa tra Che tempo che fa e Non è L’Arena. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 10 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 2 ha ottenuto 4.022.000 telespettatori con 15.4%

Su Rai 2 Che Tempo che Fa: 2.140.000 con 7.9%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo 1.590.000 con 8%.

Su Rai 3 Un Giorno in Pretura: 1.166.000 spettatori con 4.4%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raggiunto 2.534.000 spettatori con 13.4%

Su Rete 4 Le Crociate è scelto da 903.000 telespettatori con 3.9%

Su Italia 1 … e alla fine arriva Polly! ha registrato 1.427.000 spettatori con 5.3%

Su La 7 Non è l’Arena: 1.693.000 telespettatori con 8%

Su TV8 I Delitti del BarLume – La Tombola dei Troiai: 645.000 con 2.4%

Su NOVE Little Big Italy: 476.000 persone con 1.8%

Ascolti Tv domenica 10 maggio 2020, la fascia preserale Che tempo che farà al 4.2% Su Rai 1 L’Eredità – La sfida dei Sei: 2.710.000 con 16.3%. Eredità 4.103.000 con 20.5% Su Rai 2 Il Commissario Voss: 630.000 con 3.6%. Che Tempo che Farà: 943.000 e 4.2% Su Rai 3 Blob sigla 893.000 persone con 3.7%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.764.000 con 10.9%. Avanti un Altro! 3.165.000 con 16.2% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 convince 488.000 spettatori con il 2.2% di share. Su La 7 Drop Dead Diva ha registrato .000 telespettatori con 0.8% Ascolti Tv domenica 10 maggio 2020, l’access prime time Non è L’Arena Prima Pagina al 6.5% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno segna 5.231.000 spettatori con 19.2% Su Rai 3 Che ci Faccio Qui: 1.265.000 telespettatori con 4.7% Su Canale 5 Paperissima Sprint registra 3.719.000 spettatori con 13.8% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.169.000 con 4.5% e 1.194.000 con 4.4% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.154.000 spettatori con 4.3% Su La 7 Non è l’Arena Prima Pagina: 1.734.000 con 6.5% Su TV8 4 Ristoranti: 674.000 spettatori con 2.5% Su NOVE: Little Big Italy 378.000 con 1.4%

Ascolti Tv domenica 10, daytime mattutino

Bene UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia: 528.000 spettatori con 21.3%

Su Rai 2 In Viaggio con Marcello: 462.000 spettatori con 3.8%

Su Rai 3 Oggi in Prima: 376.000 spettatori con 5.5%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.954.000 spettatori con 13.1%

Su Rete 4 Colombo: 431.000 spettatori con 2.3%.

Su La 7 L’Aria che Tira – Il Diario: 142.000 con 1%.

Ascolti Tv domenica 10, day time pomeridiano

Domenica in oltre il 19%. Casa Vianello al 7.7%

Su Rai 1 Domenica In: 3.502.000 con 18.8% e 2.909.000 con 19.5%. Da Noi – A Ruota Libera: 1.941.000 con 13.5%

Su Rai 2 Squadra Omicidi Istanbul: 933.000 spettatori con 6.5%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.568.000 con 9.5%. Kilimangiaro: 1.000.000 con 6.9% con 1.475.000 con 9.6%

Su Canale 5 Casa Vianello 1.298.000 con 7.7%

Su La 7 ll film Sulle tracce dell’assassino 288.000 con 1.8%

Ascolti Tv domenica 10, seconda serata

La Domenica sportiva al 3.5%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 811.000 spettatori con 5.4%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 390.000 persone con 3.5%

Su Rai 3 Tg3 Mondo: 709.000 spettatori con 4.3%

Su Canale 5 Tg5 Notte ha informato 734.000 spettatori con 14.6%