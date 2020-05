La serie televisiva francese Cassandre va in onda su Paramount Network ed il film tv proposto oggi ha per titolo Il salto dell’angelo. L’appuntamento è nel daytime pomeridiano. La serie è andata in onda sul canale France 3 ed è stata rinnovata fino alla quarta stagione.

L’anno di produzione è il 2015. Il genere è giallo e poliziesco. Ogni tv-movie ha la durata di un’ora e 30 minuti. In Italia la serie va in onda attualmente solo su Paramount Network.

Cassandre: Il salto dell’angelo – regia, trama generale, dove è girato

La regia è di Éric Duret. Protagonista principale nel ruolo di Florence Cassandre c’è Gwendoline Hamon. La serie televisiva francese infatti ha come protagonista proprio Florence Cassandre, commissario di polizia al notissimo commissariato Quai des Orfèvres a Parigi. Gli appassionati dei gialli di Simenon sanno che questo era l’indirizzo dove era ubicato l’immaginaria sede del commissario Maigret.

Florence Cassandre rifiuta una promozione perché vuole seguire suo figlio adolescente. E si fa trasferire in una cittadina come Annecy dove la mole di lavoro è certamente minore rispetto a quella parigina.

Le riprese si sono svolte in parte a Parigi e soprattutto nella cittadina di Annecy nell’Alta Savoia. Sono state interessate anche le cittadine di Lione e Rillieux-la-Pape.

La produzione è della Barjac Production in collaborazione con Telfrance e France Télévisions. Il titolo originale è Cassandre: Le saut de l’ange.

Cassandre: Il salto dell’angelo – trama del film in onda su Paramount Network

Nel tv-movie Il volo dell’angelo Florence Cassandre è ancora a Parigi e riveste il ruolo di commissario. Attende una promozione come capo della Polizia Giudiziaria. Dopo aver valutato attentamente la proposta, è costretta a rifiutarla. Rinuncia così ad un prestigioso incarico e ad una prestigiosa carriera perché il figlio Jules si è macchiato recentemente di un furto.

Jules è un adolescente piuttosto difficile e momentaneamente frequenta un collegio in Alta Savoia che assomiglia molto ad una casa di accoglienza per giovani disagiati.

Il finale del film

Quando Florence arriva ad Annecy, deve inserirsi in una nuova squadra di lavoro. Non sarà semplice trovare un punto d’incontro e soprattutto quel feeling necessario per poter affrontare i casi di cronaca nera a cui il commissariato locale è adibito.

Tra i componenti della nuova squadra c’è il suo vice Pascal Roche, che ha un buon carattere e con il quale instaura subito un rapporto di complicità professionale. La procuratrice Evelyn Roche, madre di Pascal Roche è un’altra componente del team con la quale Florence Cassandre riuscirà a formare un vero e proprio gruppo di lavoro.

Una curiosità: la voce italiana di Evelyn Roche è di Germana Pasquero, doppiatrice e attrice italiana ed anche imitatrice. Tra le sue parodie il ministro Elsa Fornero. È sposata con l’attore Andrea Zalone, braccio destro di Maurizio Crozza nei suoi programmi satirici.

Cassandre: Il salto dell’angelo – il cast completo

Di seguito il cast del film Cassandre: Il salto dell’angelo e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori