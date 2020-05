Ascolti Tv venerdì 15 maggio 2020. La serata è stata caratterizzata dall’esordio di Amici Speciali su Canale 5 e dal ritorno su Nove di Fratelli di Crozza. Rai 3 omaggia Ezio Bosso con la replica di Che storia è la musica. Buoni ascolti per Propaganda live. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of ha siglato 627.000 con 2.4%