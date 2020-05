Nuovo iPhone SE, nuova campagna di spot in tv per Apple. Da qualche giorno sono in rotazione televisiva le pubblicità che lanciano sul mercato l’ultimo arrivato tra gli smartphone della mela morsicata. In particolare, quella intitolata “L’apertura”. Immortala il primo impatto con il prodotto e secondo alcuni segna una discontinuità con lo stile promozionale del marchio.

Spot in TV Apple – La pubblicità del nuovo iPhone SE

Gli spot in tv di Apple per il nuovo iPhone SE al momento sono due. Il primo ha esordito con la commercializzazione del prodotto e ne illustra la scheda tecnica. Il secondo è arrivato poco dopo e mostra un acquirente alle prese con l’unboxing, ovvero l’apertura della scatola e la prima accensione del telefono.

Per appassionati di tecnologia, celebra un rito in piena regola. La lentezza con cui si schiude la confezione, la rimozione della pellicola sullo schermo, l’avvio dello smartphone, sono momenti che rappresentano una sorta di iniziazione.

Qualche commentatore ha segnalato questa scelta di Apple come una piccola rottura con i suoi standard comunicativi. L’azienda di Cupertino si affida, di solito, a sofisticate elaborazioni al computer o alla proiezione dello spettatore in un immaginario futuristico. Mentre, questa pubblicità racconta un momento ordinario, particolarmente comune.



In realtà – come dimostra la stessa prima pubblicità del nuovo iPhone SE – Apple non ha cambiato stile. Ha optato, probabilmente, per una soluzione coerente con il prodotto. L’ultimo iPhone non è stato creato per essere l’avanguardia tecnologica dell’azienda. È uno smartphone economico – per gli standard Apple – che unisce alcune componenti di ultima generazione ad altre datate di qualche anno. Un dispositivo pensato per essere funzionale nell’uso quotidiano, ma per consumatori non troppo esigenti.

Spot in TV Apple – I video delle pubblicità

Apple elenca tali caratteristiche nel primo spot in tv del nuovo iPhone SE. Il design datato, ma valorizzato da nuovi colori. Le dimensioni compatte – uno dei punti di forza – con lo schermo ripreso dai modelli di alcuni anni fa. Il potente processore di ultima generazione A13 bionic e il software che elabora gli scatti dell’unica fotocamera. L’autonomia della batteria, in realtà piuttosto piccola.

Il video della pubblicità mostra tali qualità nel classico scenario etereo e giovanilistico degli spot Apple. Nel quale i giochi di luce e le elaborazioni digitali lavorano con la musica per esaltare le linee del prodotto e le sue potenzialità.

Lo sfondo cambia nella seconda pubblicità del nuovo iPhone SE, dedicata all’unboxing. Siamo nel salotto di un uomo, all’incirca quarantenne. L’inquadratura è stretta su un tavolinetto basso di legno, ingombro di riviste, fogli e altri oggetti. Il protagonista li spazza via in un solo colpo, mandando tutto a terra. È impaziente di aprire la scatola dello smartphone appena comprato. Prima di procedere, si concede un sospiro che stempera l’attesa diventata ansia e dà inizio al rito.

Le immagini proseguono con il sollevamento del coperchio, seguito dalla rimozione delle pellicole protettive che avvolgono l’iPhone SE. Le inquadrature rimangono molto strette, per esaltare i passaggi dell’unboxing e sottolineare persino i suoni inconfondibili che li contraddistinguono.

L’uomo porta a termine l’operazione con estrema lentezza. L’obiettivo è quello di gustarsi ogni istante della procedura e simulare un disvelamento progressivo e appagante delle qualità del telefono.

A togliere gravità al momento, in sottofondo c’è la canzone “Yaya” di Ron Rodgers. Mentre il claim appare in sovraimpressione e chiude la pubblicità: “Proprio quello che vuoi, a meno di quello che pensi”.

Il dettaglio della pubblicità Apple

Nella pubblicità del nuovo iPhone SE, Apple mostra di nuovo la capacità di aggiungere valore ai propri prodotti attraverso la comunicazione. Un dispositivo nel complesso ordinario, come quello appena presentato, nel video si ammanta di coolness e attrattività, pur essendo per molti versi datato. Il risultato è una seduttività che probabilmente va oltre le caratteristiche dello smartphone. E riesce a farlo pur concedendosi un pizzico di ironia nella solennità di cui mostra l’unboxing del suo telefono.

Tuttavia, un altro particolare colpisce l’attenzione. Il protagonista dello spot indossa una fede all’anulare sinistro. Apple è da sempre attenta a dettagli come questo e averlo messo in mostra non è casuale. Forse, il tentativo di identificare in maniera chiara uno dei segmenti del target di riferimento.