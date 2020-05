Ascolti Tv lunedì 18 maggio 2020. Vittoria scontata per Il Commissario Montalbano con la replica di Una lama di luce. Canale 5 si ferma sotto l’11%. Quarta Repubblica non raggiunge il 6%. Bene Report su Rai 3. Ecco il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv lunedì 18 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Una lama di luce ha ottenuto 6.017.000 spettatori con 24%

Su Rai 2 Sister Act 2 ha intrattenuto 1.684.000 persone con 6.5%

Su Rai 3 Report ha raccolto davanti al video 1.806.000 spettatori pari ad uno share del 7%

Su Canale 5 Il Diavolo Veste Prada ha raggiunto 2.490.000 spettatori con 10.9%

Su Rete 4 Quarta Repubblica totalizza 1.179.000 telespettatori con 5.9%

Su Italia 1 Emigratis ha intrattenuto 1.435.000 persone con 6.6%

Su La 7 Un giorno di ordinaria follia ha registrato 547.000 persone 2.1%

Su TV8 Delitti – Yara è stato seguito da 359.000 spettatori con 1.3%

Su NOVE Africa Segreta ha raccolto 226.000 persone con 0.9%.

Ascolti Tv lunedì 18 maggio 2020, la fascia preserale Nuova squadra di campioni per L’Eredità che hanno giocato per il Banco Alimentare Su Rai 1 ’Eredità La Sfida dei Sei: 2.869.000 con 19.1%. L’Eredità: 4.209.000 con 22.2% Su Rai 3 Blob sigla 1.148.000 spettatori con 5% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.953.000 con 13.9%. Avanti un Altro: 3.157.000 con 17.7% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 932.000 con 4.3% Su TV8 Cuochi di Italia: 306.000 con 1.5%. Su NOVE Sono le Venti ha segnato 237.000 con 1%. Ascolti Tv lunedì 18 maggio 2020, l’access prime time Non decolla Palestre di vita su Rai 3 Su Rai 1 Soliti Ignoti in replica: 5.037.000 spettatori con 18.8% Su Rai 2 TG2 Post ha siglato 1.331.000 spettatori con 4.9% Su Rai 3 Palestre di Vita: 703.000 persone con 2.8%. Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.728.000 spettatori con 17.3%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.374.000 con 5.4% e 1.428.000 con 5.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.272.000 spettatori con 4.8%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.137.000 con 8% Su TV8 Guess My Age ha divertito 670.000 persone con 2.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 269.000 spettatori con 1%.

Ascolti Tv lunedì 18, daytime mattutino

Bene le repliche di Forum su Canale 5.

Su Rai 1 Uno Mattina: 1.070.000 telespettatori con 16.9%

Su Rai 2 I Fatti Vostri: 390.000 con 5% e 825.000 con 6.5%

Su Rai 3 Agorà: 610.000 persone interessate con 8.9%

Su Canale 5 Forum: 1.491.000 con 14.8%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 160.000 con 2% e 339.000 con 2.5%

Su Italia 1 Giù in 60 Secondi: 197.000 spettatori con 2%

Su La 7 L’Aria che Tira: 443.000 con 5.9%; 624.000 con 5% e 680.000 con 4%.

Ascolti Tv lunedì 18, day time pomeridiano

Testa a testa tra Pomeriggio 5 e La vita in diretta

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.759.000 con 10.5% e 1.527.000 con 11.3%. La Vita Diretta: 1.644.000 con 14.3%

Su Rai 2 Detto Fatto ha raccolto 551.000 con 3.7%

Su Rai 3 #Maestri ha interessato 623.000 persone con 4.3%

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 1.623.000 con 15.1% e 1.726.000 con 14.3%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 814.000 con 5.1%

Su Italia 1 The Big Bang Theory sigla 534.000 con 4.3%

Ascolti Tv lunedì 18, seconda serata

Frontiere al 12.3%

Su Rai 1 Frontiere: 1.485.000 spettatori con 12.3%

Su Rai 2 Patriae: 362.000 telespettatori con 2.8%.

Su Rai 3 Fame d’Amore: 795.000 spettatori con 4.7%.