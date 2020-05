Ascolti Tv domenica 24 maggio 2020. Chiude in bellezza L’Allieva 2 che supera di sei punti di share la concorrenza di Barbara D’Urso. Fabio Fazio si accomiata dal pubblico con 8.3% e non sa su quale rete torna a settembre. Non è L’Arena è al 7%. Ecco nei dettagli il quadro completo dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 24 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 L’Allieva 2 chiude con 4.323.000 telespettatori con 18.3%

Su Rai 2 Che Tempo Che Fa: 2.055.000 con 8.2%. Il Tavolo 1.478.000 con 8.4%

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha siglato 2.100.000 spettatori con 12.3%

Su Rete 4 Sleepers: 838.000 telespettatori con 4%

Su Italia 1 Come ti spaccio la famiglia: 1.351.000 spettatori con 5.7%

Su La 7 Non è L’Arena 1.366.000 con 7.1%

Su TV8 I delitti del Barlume: 632.000 telespettatori con 2,6%.

Su NOVE Little Big Italy, replica: 462.000 con 1,8%.

Ascolti Tv domenica 24 maggio 2020, la fascia preserale Sotto il 4% l’ultima puntata di Che tempo che farà Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.320.000 con 16.7%. L’Eredità: 3.722.000 con 21.5%. Su Rai 2 Che Tempo Che Farà: 727.000 spettatori con 3.9% Su Rai 3 Blob segna 865.000 persone con 4.1%. Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.334.000 con 10.1%. Avanti un Altro 2.625.000 con 15.7% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 395.000 spettatori con 2% Su Italia 1 The OC 3 è visto da 402.000 persone con 2.5% Su La 7 Quel che resta del giorno: 184.000 spettatori con 1.1% Ascolti Tv domenica 24 maggio 2020, l’access prime time Il ritorno dei soliti ignoti al 20.6% con Paolo Fox primo concorrente Vip Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.073.000 spettatori con 20.6%. Su Rai 3 Che ci Faccio Qui: 1.060.000 con 4.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.144.000 spettatori con13.1% Su Rete 4 Stasera Italia: 1.043.000 con 4.6% e 1.054.000 con 4.2% Su Italia 1 CSI 6 ha registrato 922.000 con 3.8%. Su La 7 Non è L’Arena Prima Pagina: 1.385.000 con 6% Su TV8 4 Ristoranti: 654.000 persone con 2.8%. Su NOVE Little Big Italy: 307.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv domenica 24, daytime mattutino

Bene UnoMattina in famiglia

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 1.711.000 con 22.6%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 517.000 con 3.9%.

Su Canale 5 Melaverde: 1.836.000 spettatori con 14.3%

Su Italia 1 Night Shift : 277.000 telespettatori con 2.5%.

Su La 7 Le Parole della Salute: 74.000 con 0.6%

Ascolti Tv domenica 24, day time pomeridiano

La Fialdini con Da Noi… A Ruota Libera al 13.1%. La cattedrale del mare in replica 8.1%

Su Rai 1 Domenica In: 3.021.000 con 19.3% e 2.418.000 con 18.6%

Su Rai 2 Il Commissario Dupin: 636.000 con 4.2%

Su Rai 3 Mezz’ora In Più: 1.360.000 con 9.6%

Su Canale 5 Una Vita: 1.917.000 e 12%. La Cattedrale del Mare 1.119.000 con 8.1%.

Su Rete 4 Pericolosamente insieme: 427.000 spettatori con 3.2%

Su La 7 Startup Economy ha interessato 136.000 persone con 0.9%

Ascolti Tv domenica 24, seconda serata

Senza calcio La Domenica sportiva al 3.6%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 692.000 spettatori con 6.3%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 285.000 spettatori con 3.6%

Su Rai 3 Tg3 Mondo interessa 508.000 spettatori con il 3%.

Su Canale 5 Tg5 Notte: 653.000 persone con 15%

Su Rete 4 Via da Las Vegas: 176.000 spettatori con 2.8%.

Su La 7 TgLa7 Notte: 271.000 con 4.3%