Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo In salute e malattia. La pellicola è di genere giallo con ingredienti drammatici e da thriller.

La produzione è statunitense, la durata è di un’ora e 26 minuti. La pellicola, datata 2017, è consigliata ad un pubblico adulto per la delicatezza dei temi affrontati.

In salute e malattia film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Fred Olen Ray. Protagonista principale è Helena interpretata da Brittany Underwood. Personaggio maschile è Charlie Dillon interpretato da Cameron Jebo. Altro personaggio femminile determinante nell’economia della storia raccontata è Becca Dillon, la sorella di Charlie, interpretata da Charlene Amoia.

Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti dove è ambientata la vicenda raccontata. La produzione è della DeInstitutionalized. Altro titolo con cui è conosciuto il film tv è In salute e in malattia.

Il titolo originale è Deadly Vows.

In salute e malattia – trama del film in onda su Tv8

La trama è incentrata su una delle protagoniste, Helena, che apparentemente è una giovane donna “normale”. Ha una vita sentimentale molto intensa ma pretende il massimo dagli uomini che sceglie.

In quest’ottica rivela subito una deformazione psicologica che la porta anche ad uccidere. Ed infatti così accade nel corso della trama raccontata.

Helena oltre ad avere una passione per gli uomini, ha un debole per la pasticceria. Ne ha aperta una molto apprezzata dai cittadini per la qualità dei prodotti proposti. Ma, se la pasticceria di Helena è dolce per gli acquirenti, si rivela spesso molto amara per i suoi ex fidanzati. Infatti intorno a lei sono accaduti eventi singolari che portano a pensare ad Helena come una avvelenatrice di uomini.

Infatti proprio nel giorno delle nozze, il suo promesso sposo muore improvvisamente. Trascorrono alcuni mesi necessari per elaborare il lutto ed Helena trova un altro fidanzato: Charlie.

Il finale del film

La pasticcera sembra aver trovato finalmente l’uomo perfetto. Fino a quando però un giorno arriva Becca, sorella di Charlie. La giovane donna, con un intuito spiccato, riesce immediatamente a capire che la futura cognata è psicologicamente instabile e nasconde un segreto.

Comincia così a fare delle ricerche per proprio conto. Vuole scoprire il passato nascosto di Helena e basta poco per farla arrivare alla verità: Helena è un’assassina recidiva. Adesso deve iniziare una corsa contro il tempo per salvare la vita del fratello.

In salute e malattia – il cast completo

Di seguito il cast del film In salute e malattia e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Brittany Underwood ( Un amore improvviso ) – Helena

( ) – Helena Charlene Amoia – Becca Dillon

– Becca Dillon Cameron Jebo – Charlie Dillon

– Charlie Dillon Kathryn Leigh Scott – Nancy Dillon

– Nancy Dillon Henry LeBlanc – Stuart Dillon

– Stuart Dillon Gerald Webb – Martin Hillis

– Martin Hillis Emmy Wolfe – Monica

– Monica Brandyn T. Williams – Steven

– Steven Scott Thomas Reynolds – Glenn Carr

– Glenn Carr Peter Johnson – David

– David Josh Nuncio – George Carr

– George Carr Kathryn Schneider – Ragazza

– Ragazza Michael Filipink – Vicino curioso

Daniel Haley – Invitato al matrimonio