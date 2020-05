Ascolti Tv martedì 26 maggio 2020. Vince Montalbano con Come voleva la prassi, ultimo Tv movie in onda per questa primavera 2020. Stabile La cattedrale del mare su Canale 5. Netta predominanza di Fuori dal coro su Rete 4. Mario Giordano supera i concorrenti Giovanni Floris e Bianca Berlinguer. Le Iene sopra il 10%. Ecco nei dettagli quanto ha disposto l’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv martedì 26 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Come voleva la prassi: 4.879.000 con 20.9%

Su Rai 2 Vita, cuore, battito: 1.467.000 persone con 5.7%

Su Rai 3 #Cartabianca ha siglato 994.000 spettatori con 4.3%

Su Canale 5 La Cattedrale del Mare: 2.635.000 con 11.5%

Su Rete 4 Le Fuori dal Coro: 1.260.000 telespettatori con 6.6%

Su Italia 1 Le Iene Show: 1.906.000 spettatori con 10.2%

Su La 7 DiMartedì ha registrato 1.298.000 persone con 5.5%

Su TV8 Agente 007 – La morte può attendere: 413.000 con 1.7%

Su NOVE Una settimana da Dio: 554.000 spettatori con 2.2%.

Su Real Time Primo Appuntamento: 325.000 con 1.2%

Ascolti Tv martedì 26 maggio 2020, la fascia preserale Cresce L’Eredità che gioca per fini solidali. Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.487.000 con 17.9%. L’Eredità: 4.064.000 con 22.4%. Su Rai 2 Bull: 918.000 spettatori con 4.3% Su Rai 3 Blob sigla 1.013.000 spettatori con 4.6% Su Canale 5 Avanti il Primo: 1.844.000 con 14.4%. Avanti un Altro: 2.985.000 con 17.3% Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 951.000 con 4.5% Su La 7 Drop Dead Diva: 148.000 con 1.2% e 185.000 con 1.1% Su TV8 Cuochi d’Italia: 289.000 con 1.4%. Su NOVE Sono le Venti 225.000 spettatori con 1% Ascolti Tv martedì 26 maggio 2020, l’access prime time Non funziona la scelta di Franco di Mare per l’access prime time Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 5.512.000 spettatori con 20.9%. Su Rai 2 Tg2 Post ha convinto 978.000 spettatori (3.7%). Su Rai 3 Voxpopuli: 826.000 con 3.5%. Generazione Bellezza: 716.000 con 2.7% Su Canale 5 Striscia la Notizia registra 4.725.000 persone con 17.7%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.369.000 con 5.5% e 1.317.000 con 5.5%. Su Italia 1 Su Italia1 CSI 6 ha registrato 901.000 spettatori con il 3.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.082.000 con 8.1% Su TV8 Guess My Age: 530.000 spettatori con 2.1%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 341.000 spettatori con 1.3%.

Ascolti Tv martedì 26, daytime mattutino

UnoMattina ha sostituito Storie Italiane per la maternità di Eleonora Daniele. In onda dalle 6.45 alle 11.58

Su Rai 1 Unomattina: 765.000 con 12.9%. La Prova del Cuoco: 1.313.000 con 10.1%

Su Rai 3 Agorà convince 481.000 con 7.7%.

Su Canale 5 Mattino Cinque: 915.000 con 14.8% e 762.000 con 13.2%

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 200.000 con 2.7% e 276.000 con 2.1%

Su Italia 1 Person of interest: 206.000 con 2.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 392.000 con 5.6%, 507.000 con 4.3% e 476.000 con 2.9%.

Ascolti Tv martedì 26, day time pomeridiano

Testa a testa fra La vita in diretta e Pomeriggio cinque

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.530.000 con 10.1%. La Vita in Diretta: 1.552.000 con 14.3%

Su Rai 2 Detto Fatto: 554.000 spettatori con 3.9%

Su Rai 3 Geo è seguito da 1.006.000 con 9.1%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.249.000 con 23.5%. Pomeriggio Cinque: 1.555.000 con 15% e 1.602.000 con 14.2%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 732.000 spettatori con 4.7%

Su Italia 1 I Griffin sigla 734.000 con 5.3%

Su La 7 Tagadà: 489.000 con 3.7%. Tagadoc 192.000 con 1.8%

Su TV8 Romanzo a Mitford: 346.000 con 3.2%. Vite da Copertina: 165.000 con 1.5%

Ascolti Tv martedì 26, seconda serata

La replica di Manifest al 6.8% nel primo episodio

Su Rai 1 Porta a Porta: 1.105.000 con 12.3%

Su Rai 2 La prima volta (di mia figlia) 466.000 con 3.2%

Su Canale 5 Manifest: 720.000 con 6.8% e 325.000 con 5.4%

Su Italia 1 American Dad! 15: 527.000 con 9.7% e 369.000 con 8.5%

Su La 7 TgLa7 informa 237.00 persone con 3.7%