Rai 3 ecco la nuova gestione di Franco Di Mare

A pochi giorni dall’insediamento come nuovo direttore di Rai 3, Franco Di Mare ha già un’idea chiara di come sarà la rete da lui gestita.

Innanzitutto Di Mare ha già eliminato due programmi dal palinsesto. Si tratta di Palestre di vita il nuovo programma di Salvo Sottile e delle repliche di Un posto al sole. Ambedue i programmi raggiungevano una share del 3-3,5%.

Rai 3: Franco Di Mare subentra a Silvia Calandrelli

Dopo la breve direzione di Silvia Calandrelli, Franco Di Mare si è insediato sulla poltrona di responsabile della terza rete. Giornalista, conduttore e scrittore Di Mare è molto addentro all’universo televisivo. Infatti ha subito eliminato dal palinsesto i programmi che a suo parere erano strutturalmente deboli e quindi non apportavano alcun contributo in termini di audience nelle fasce orarie più importanti. In particolare l’access prime time è da sempre dominio di Un posto al sole.

Dopo l’interruzione delle puntate per l’emergenza coronavirus, la gestione precedente aveva deciso di mandare in onda le repliche della dodicesima stagione di Un posto al sole. Una scelta azzardata che non aveva infatti trovato consensi.

Inoltre Franco Di Mare sta lavorando intensamente alla prossima stagione autunnale. È da allora che si cominceranno ad avere i risultati delle sue scelte e delle sue decisioni. Per adesso il mese di giugno, e probabilmente anche luglio e agosto, conterranno programmi già determinati. Naturalmente a meno di altre decisioni improvvise prese dal neo direttore.

I programmi di Rai 3 fino al 30 giugno

Intanto la nuova Rai 3 inizia il mese di giugno con uno speciale di Kilimangiaro. L’appuntamento è per giovedì 4 giugno in prima serata. L’11 giugno invece Camila Raznovich conduce, come vi abbiamo già anticipato in anteprima, la terza edizione Ogni cosa è illuminata. Sono quattro puntate in cui la conduttrice riflette insieme ai suoi ospiti sul futuro che ci attende.

Qualche giorno prima, domenica 7 giugno, è atteso il ritorno di Storie Maledette con la conduzione storica di Franca Leosini. Salvo ulteriori spostamenti le tre puntate previste faranno compagnia ai telespettatori per quasi tutto il mese di giugno.

Un giorno in pretura continua con le puntate previste. Report rimane in palinsesto per quasi tutto il mese. Anche Chi l’ha visto? quest’anno si allunga. Il programma dedicato agli scomparsi non solo è in palinsesto tutti i 30 giorni di giugno, ma addirittura si conclude mercoledì 29 luglio.

Rimangono in palinsesto anche Quante storie nella fascia del day time che si conclude il 3 luglio e Cartabianca che continua la sua presenza fino al 31 luglio. Infine il 24 luglio vanno in vacanza Mi manda Raitre e Tutta salute.

Ricordiamo inoltre che Franco Di Mare continua ad essere presente su Rai 1 con il programma di approfondimento Frontiere in onda il lunedì in seconda serata.