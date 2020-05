Ascolti Tv venerdì 29 maggio 2020. La serata viene vinta da Amici Speciali. Lunetta Savino con Il figlio della luna si ferma al 13.48%. Ecco nei dettagli in responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv venerdì 29 maggio 2020, il prime time

Su Rai 1 Il Figlio della Luna ha ottenuto 3.164.000 spettatori con 13.48%

Su Rai 2 NCIS ha interessato 1.622.000 telespettatori con 6.2%

Su Rai 3 Euforia ha registrato 939.000 spettatori con 3.82% ha registrato 939.000 spettatori con 3.82%

Su Canale 5 Amici Speciali: 3.005.000 persone con 16.65%

Su Rete 4 Quarto Grado totalizza 1.414.000 spettatori con 7.3%%

Su Italia 1 Fast and Furious ha intrattenuto 1.240.000 con 5.2%

Su La 7 Propaganda Live: 1.140.000 spettatori con 5.87%

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best Of: 591.000 persone con 2.5%.

Su NOVE Fratelli di Crozza: 1.362.000 spettatori con 5.4%

Ascolti Tv venerdì 29 maggio 2020, la fascia preserale La nuova serie Bull al 4.5% Su Rai 1 L’Eredità: La sfida dei Sei: 2.699.000 con 18,69%. L’Eredità 3.967.000 con 21.85%. Su Rai 2 Bull ha registrato 950.000 con 4.5%. Su Rai 3 Blob: 972.000 spettatori con 4.48%. Su Canale 5 Avanti un altro! 2.046.000 con 14.73% e 3.139.000 con 17.82%. Su Rete 4 Tempesta d’amore: 975.000 con 4.7%. Su Italia 1 The O.C. 393.000 con 2,31% e 608.000 con 2.78%. Ascolti Tv venerdì 29 maggio 2020, l’access prime time Sempre male Rai 3 con i cambi di palinsesto Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 5.090.000 telespettatori con 20.2%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.014.000 con 4%. Su Rai 3 Vox Populi 747.000 con 3.2%. GenerAzione Bellezza 603.000 con 2.4%. Su Canale 5 Striscia la notizia: 4.407.000 telespettatori con 17.5%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.246.000 con 5.2% e 1.338.000 con 5.3%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.074.000 con 4.3%. Su La 7 Otto e mezzo ha registrato 2.187.000 con 8.8%. Su TV8 Guess my Age ha registrato 541.000 con 2,2%. Su NOVE Deal with it – Stai al gioco: 248.000 con 1%.

Ascolti Tv venerdì 29, daytime mattutino

Marco Liorni su Rai 1 al 13.3%. Da lunedì inizia il programma Italia Si giorno per giorno. Ultima puntata per la Panicucci al 13%

Su Rai 1 ItaliaSì! Podio e poi… 945.000 con 13.3%. La prova del cuoco 1.362.000 con 10.11%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato 819.000 persone con 6.74%

Su Rai 3 Agorà ha registrato 500.000 con 7.7%

Su Canale 5 Forum: 1.422.000 con 14.6%.Mattino Cinque: 833.000 con 12.84% e 793.000 con 13%

Su Rete 4 Ricette all’italiana: 175.000 con 2.25% e 249.000 con 1.80%.

Su Italia 1 Person of interest: 240.000 telespettatori con 2.7%.

Su La 7 L’Aria che tira 374.000 con 5.3%; 535.000 con 4.36%; 494.000 con 2.96%.

Ascolti Tv venerdì 29, day time pomeridiano

Ultima puntata di Vieni da me al 10,54%

Su Rai 1 Vieni da Me: 1.624.000 con 10.54%. La Vita Diretta: 1.699.000 con 14.82%

Su Rai 2 Detto Fatto ha registrato 576.000 persone con 3.97%

Su Rai 3 #maestri 494.000 con 3.82%

Su Canale 5 Uomini e Donne: 3.022.000 con 21.33%. Pomeriggio Cinque: 1.626.000 con 14.8% e 1.551.000 con 12.9%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 732.000 con 4.7%

Su Italia 1 The Big Bang Theory: 526.000 spettatori con 3.8%

Su La 7 Tagadà: 443.000 con 3.3%. Tagadoc: 257.000 con 2.3%.

Su TV 8 Vite da Copertina ha raccolto 219.000 persone con 1.9%.

Ascolti Tv venerdì 29, seconda serata

Quello che serve con Massimo Cirri al 2.72%

Su Rai 1 TV7: 766.000 spettatori con 6.95%

Su Rai 2 Blue Bloods: 966.000 spettatori con 5.02%

Su Rai 3 Quello che Serve: 463.000 con 2.72%

Su Canale 5 Amici Speciali Buonanotte: 891.000 con 15.32%

Su Rete 4 Il Commissario Schumann: 313.000 con 5.37%

Su Italia 1 Arac Attack – Mostri a Otto Zampe: 433.000 con 4.08% 433.000 con 4.08%