Caterina Balivo lascia Vieni da me, il talk da lei tenuto a battesimo due anni fa. L’annuncio è stato dato dalla stessa conduttrice nel corso dell’ultima puntata di venerdì 29 maggio nel day time pomeridiano di Rai 1.

Vieni da me Caterina Balivo lascia il programma

Con consapevolezza e senza rimpianti, Caterina Balivo ha salutato il suo pubblico. Ma non è un addio, solo un arrivederci per entrare meglio nelle vostre case in futuro, ha detto la conduttrice nel salutare tutti coloro che hanno lavorato al programma. E, verso la fine della puntata, si è collegata anche con la suocera Mirella per salutare anche lei.Alla madre di Gian Maria Brera, marito della Balivo è sfuggita una frase significativa: “sei riuscita a rendere gradevoli e interessanti anche le interviste che ti hanno rifilato”. Imbarazzo della Balivo che ha subito chiuso il collegamento.

La certezza, adesso, è che Vieni da me deve fare a meno della conduttrice con la quale è nato. Ma non è neanche certo che il talk venga riproposto nella prossima stagione autunnale. Anzi, sembra proprio che sia destinato a sparire dal palinsesto di Rai1. Un palinsesto che si annuncia rivoluzionato e sul quale il direttore di Rai 1 Stefano Coletta, sta lavorando. La presentazione ufficiale dei palinsesti dovrebbe, infatti, arrivare il prossimo 1 luglio. A meno di spostamenti e cambiamenti futuri.

Il futuro della Balivo forse anche fuori dalla Rai

Sul futuro televisivo di Caterina Balivo si rincorrono molte voci. Intanto, secondo voci all’interno della Rai, la conduttrice non ha accettato favorevolmente lo stop di Vieni da me a metà marzo. Quando si sono fermati tutti i programmi di intrattenimento del day time di Rai 1, per l’emergenza Covid 19, Vieni da me avrebbe potuto continuare dando una sterzata allo schema. E soffermandosi su personaggi legati alla più stretta attualità del momento. Così non è stato.

Il rientro lo scorso 4 maggio avrebbe dovuto prolungarsi fino al 26 giugno come è stabilito per gli altri programmi sospesi a marzo. La Balivo ha voluto, invece, chiudere il 29 maggio.

Per il futuro, sembra che abbia scelto di osservare un periodo sabbatico, lontana dalla tv. Vorrebbe dedicarsi alla famiglia ed ai due figli in maniera più continuativa. Per poi dedicarsi ad altri progetti che potrebbero anche prescindere dalle reti di viale Mazzini.

Intanto la conduttrice continua ad essere molto attiva sui social sui quali è stata altrettanto presente nel periodo del lockdown.