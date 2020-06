Venerdì 5 e domenica 7 giugno, in Germania si torna in campo con le partite valide per la 30esima giornata di Bundesliga.

Sono nove gli incontri seguiti live su Sky Sport con gli incontri in programma sabato alle 15.30 in onda in contemporanea.

Studi di approfondimento pre e post partita, con lo Sky Tech e la realtà aumentata, per analizzare le fasi di gara più significative.

Bundesliga 30esima giornata tutte le partite su Sky Sport

Anche per questo turno di Bundesliga è possibile seguire diversi incontri, quattro in tutto, con lo Sky Virtual Audio, ovvero gli effetti del pubblico ricreati virtualmente. Usufruire di questa opzione è facile, basta selezionare l’audio originale dal telecomando e seguire la partita con il suono del pubblico dello stadio pieno. La telecronaca resta la stessa, ma cambiano gli effetti sotto la voce del telecronista. I quattro incontri sono: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco, Borussia Dortmund-Hertha Berlino, Union Berlino-Schalke 04 e Augsburg-Colonia.

Aggiornamenti e news in tempo reale sul campionato tedesco anche su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sull’App Sky Sport.

Questa la programmazione della 30esima giornata di Bundesliga in diretta su Sky Sport:

Venerdì 5 giugno

ore 20 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Pietro Nicolodi e Paolo Ciarravano)

ore 20.30 Friburgo-Borussia Moenchengladbach Sky Sport Uno e Sky Sport Football diretta

(telecronaca Riccardo Gentile)

Ore 22.30 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Pietro Nicolodi e Paolo Ciarravano)

Sabato 6 giugno

ore 14.30 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella e Riccardo Gentile)

ore 15.30 Bayer Leverkusen-Bayern Monaco Sky Sport Football diretta

(telecronaca Pietro Nicolodi)

Lipsia-Paderborn

(telecronaca Davide Polizzi)

Eintracht Francoforte-Mainz

(telecronaca Daniele Barone)

Fortuna Dusseldorf-Hoffenheim

(telecronaca Antonio Nucera)

Bayern Monaco-Bayer Leverkusen

(telecronaca Riccardo Trevisani)

ore 17.30 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella e Riccardo Gentile)

ore 18.30 Borussia Dortmund-Hertha Berlino Sky Sport Uno e Sky Sport Football diretta

(telecronaca Pietro Nicolodi)

ore 20.30 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Massimo Marianella e Riccardo Gentile)

Bundesliga 30esima giornata Domenica 7 giugno

ore 13 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Pietro Nicolodi e Federico Zancan)

ore 13.30 Werder Brema-Wolfsburg Sky Sport Uno e Sky Sport Football diretta

(telecronaca Paolo Ciarravano)

ore 15.30 Union Berlino-Schalke 04 Sky Sport Uno e Sky Sport Football diretta

(telecronaca Riccardo Trevisani)

ore 17.30 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Pietro Nicolodi e Federico Zancan)

ore 18 Augsburg-Colonia Sky Sport Uno e Sky Sport Football diretta

(telecronaca Massimo Marianella)

ore 20 Bundesliga Live Sky Sport Football diretta

(con Federica Lodi; ospiti Pietro Nicolodi e Federico Zancan)