Ascolti Tv domenica 7 giugno 2020. Continuano le repliche di Non dirlo al mio capo e consegnano la vittoria della prima serata a Rai 1. Live – Non è la D’Urso si ferma all’11.4%. Il ritorno di Franca Leosini con Storie Maledette va oltre il 6%. Massimo Gietti con Non è l’Arena sfiora l’8% di share. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 7 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Non dirlo al mio Capo ottiene 2.989.000 telespettatori con 14%

Su Rai 2 Hawaii Five – 0 ha siglato 1.350.000 persone con 5.5%

Su Rai 3 Storie Maledette ha registrato 1.420.000 telespettatori con 6.2%

Su Canale 5 5 Live – Non è la D’Urso: 1.882.000 con 11.4%

Su Rete 4 la Battaglia di Hacksaw Ridge è scelto da 866.000 spettatori con 4.4%

Su Italia 1 Il film Una notte da leoni ha registrato 1.447.000 con 6.6%%.

Su La 7 Non è l’Arena ha ottenuto 1.424.000 persone con 7.8%.

Su TV8 Delitti del BarLume – Aria di Mare: 773.000 spettatori con 3.4%

Su NOVE Little Big Italy: 526.000 persone con 2.2%

Ascolti Tv domenica 7 giugno 2020, la fascia preserale Le repliche di Avanti un altro! sotto il 16% Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sei: 2.692.000 con 18.6% e L’Eredità 3.790.000 con 21.3% Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 1.101.000 con 5.5% Su Rai 3 Blob: 870.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.698.000 con 11.9%. Avanti un Altro! 2.740.000 con 15.9% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 379.000 persone con 1.9%. Su Italia 1 The O.C. 449.000 con 2.6% e 545.000 con 2.6%. Ascolti Tv domenica 7 giugno 2020, l’access prime time Soliti ignoti con Rita Dalla Chiesa oltre il 21% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.073.000 con 21.3% Su Rai 3 Che ci faccio qui 1.163.000 con 5.1% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.115.000 telespettatori con 13.3%. Su Rete 4 Stasera Italia: 961.000 con 4.3% e a 1.041.000 con 4.3% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.083.000 persone con 4.6% Su La 7 Non è l’Arena – Prima Pagina: 1.432.000 spettatori con 6.3% Su NOVE Little Big Italy: 355.000 con 1.6%

Ascolti Tv domenica 7, daytime mattutino

Melaverde con Edoardo Raspelli in replica sfiora il 14%

Su Rai 1 S. Messa ha registrato 2.161.000 con 22.7%

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 593.000 con 4.3%

Su Rai 3 Quante Storie 650.000 con 4.5%

Su Canale 5 Melaverde: 1839.000 telespettatori con 13.8%.

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 411.000 persone con 2.5%

Su La 7 ‘ingrediente perfetto 105.000 con 1.1%. Le parole della salute 100.000 con 0.9%.

Ascolti Tv domenica 7, day time pomeridiano

Flop per Quelli che il calcio su Rai 2

Su Rai 1 Domenica In: 3.080.000 con 18.9% e 2.718.000 con 19.8%. Da Noi – A Ruota Libera 1.966.000 con 15.1%

Su Rai 2 Quelli che Aspettano…725.000 con 4.5%. Quelli che il Calcio 559.000 con 4.2%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.342.000 con 9%.

Su Canale 5 Una vita: 1.905.000 telespettatori con 11.5%

Su Rete 4 Il Magnate Greco: 447.000 spettatori con 3.2%.

Su Italia 1 Magnum P.I. 487.000 con 3.8%.

Su La 7 Startup Economy 185.000 telespettatori con 1.4%.

Ascolti Tv domenica 7, seconda serata

La domenica sportiva al 2.7%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 640.000 con 7.4%

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 294.000 con 2.7%.

Su Rai 3 #Italiacheresiste 248.000 con 2.5%

Su Rete 4 Facile Preda: 145.000 con 2.6% 145.000 con 2.6%