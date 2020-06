Il terrore al piano di sopra Tv8

Tv8 propone oggi il film dal titolo Il terrore al piano di sopra. La vicenda raccontata ha atmosfere da thriller con molti ingredienti drammatici che ne aumentano la suspense in maniera continuativa fino al colpo di scena finale.

La produzione è statunitense, la durata è di un’ora e 25 minuti. Il film è datato 2016.

Il terrore al piano di sopra – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di David DeCoteau. Personaggi principali sono Laurie Valentine e il detective Valdes interpretati rispettivamente da Jessica Morris e Vivica A. Fox. Altro personaggio principale è Alan ovvero l’attore Jason-Shane Scott.

Le riprese si sono svolte a Los Angeles in California negli Stati Uniti. La produzione della Hybrid in collaborazione con la Rapid Heart Pictures. Il titolo originale è The Wrong Roommate. La pellicola è conosciuta anche con un altro titolo francese Mon dangereux colocataire, che in italiano significa “Il mio compagno di stanza pericoloso”.

Il film è andato in onda esclusivamente su Tv8.

Il terrore al piano di sopra – trama del film in onda su Tv8

La trama ha come protagonista Laurie Valentine, una giovane professoressa di college fidanzata da anni con Mark. Un giorno per caso scopre che il suo uomo l’ha tradita e addirittura ha usato la loro camera da letto per consumare un rapporto con l’amante.

Questo evento spinge Laurie a lasciare Mark. La giovane non è più disposta ad accettare l’infedeltà del fidanzato. Abbandona sia lui, sia la casa e si trasferisce dalla sorella. Quest’ultima è in procinto di recarsi in Cina per lavoro. È felice di poter ospitare Laurie in cambio della custodia della figlia diciassettenne Ricki.

Nel frattempo Laurie ha anche ottenuto un nuovo lavoro come docente di un college della zona. E così si trasferisce e inizia a vivere insieme a Ricki. Mark però non sopporta di essere stato abbandonato e si presenta un giorno a casa della sorella di Laurie senza nessun preavviso.

Il finale del film

Qualche tempo dopo il suo trasferimento, Laurie si accorge che nella dependance della casa vive Alan, un uomo molto affascinante che lavora nella città. Alan sembra davvero un professionista serio. Laurie non sa però che nasconde un passato molto torbido e oscuro. Ignora anche che la sua presenza in casa della sorella non è una coincidenza, ma è frutto di un progetto ideato per raggiungere un determinato scopo.

Laurie però non può fare a meno di provare una forte attrazione fisica per Alan. Purtroppo un drammatico colpo di scena sta per mettere a rischio tutte le sue certezze.

Il terrore al piano di sopra – il cast completo

Di seguito il cast del film Il terrore al piano di sopra e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori