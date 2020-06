Ascolti Tv venerdì 12 giugno 2020. L’evento della serata è il ritorno del calcio con la Coppa Italia che sbanca l’Auditel e conquista il 34% di share. Al ribasso le altre proposte, tra cui Fratelli di Crozza che scende al 4.1%. Chiude bene Propaganda live con l’ultima puntata dedicata al caso Regeni. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of: 560.000 spettatori con 2.4%