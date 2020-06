Ascolti Tv domenica 14 giugno 2020. Esordio di Carlo Conti con Top Dieci al 19.2%. Non è L’Arena chiude al 6.9%. Live non è la D’Urso si ferma al 12.1%. La seconda e ultima puntata di Storie Maledette al 6.6%. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi di ieri.

Ascolti Tv domenica 14 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Top Dieci, esordio, ha ottenuto 3.969.000 telespettatori con 19.2%.

Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha registrato 1.103.000 con 5%.

Su Rai 3 Storie Maledette – Sonia Bracciale ha registrato 1.408.000 persone con 6.6%.

Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso: 1.971.000 con 12.1%.

Su Rete 4 Il film Romanzo Criminale: 577.000 telespettatori con 2.7%.

Su Italia 1 Il film Una notte da leoni 2: 1.292.000 con 5.6%.

Su La 7 Non è l’Arena ha registrato 1.219.000 persone con 6.9%.

Su TV8 I delitti del Barlume è scelto da 650.000 con 2.8%.

Su NOVE Little Big Italy: 366.000 telespettatori con 1.6%.

Ascolti Tv domenica 14 giugno 2020, la fascia preserale Blob sfiora il 6% di share Su Rai 1 L’Eredità La sfida dei Sei: 2.346.000 con 17.7%. L’Eredità 3.705.000 con 22.6% Su Rai 2 NCIS Los Angeles: 600.000 con 4% e 863.000 con 4.6% Su Rai 3 Blob: 1.135.000 spettatori con 5.8%. Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.501.000 con 11.6%. Avanti un Altro! 2.441.000 con 15.4% Su Rete 4 Hamburg Distretto 21: 365.000 con 2% Su Italia 1 Dr. House: 397.000 con 2.5% e 572.000 con 2.9% Su La 7 Chernobyl – Dove eravamo: 171.000 con 1% Ascolti Tv domenica 14 giugno 2020, l’access prime time Iannacone su Rai 3 al 5.6% Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno: 4.741.000 con 21.4%. Su Rai 2 CSI ha siglato 1.026.000 con 4.6% Su Rai 3 Che ci Faccio Qui: 1.200.000 con 5.6% Su Canale 5 Paperissima Sprint: 3.016.000 con 13.9% Su Rete 4 Stasera Italia: 977.000 con 4.7% e 1.008.000 con 4.4% Su La 7 Non è l’Arena – Prima Pagina: 1.260.000 con 6%

Ascolti Tv domenica 14, daytime mattutino

Bene Melaverde con il ritorno, in replica, di Edoardo Raspelli

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia: 1.562.000 con 22.8%.

Su Rai 2 Un ciclone in convento: 370.000 con 3.9% e 605.000 con 4.8%.

Su Rai 3 Quante storie 597.000 con 4.4%

Su Canale 5 Melaverde ha ottenuto 1.778.000 con 14.2%.

Su Rete 4 Colombo ha ottenuto 385.000 con 2.5%.

Su La 7 L’ingrediente perfetto 85.000 con 0.9%

Ascolti Tv domenica 14, day time pomeridiano

Domenica in oltre il 22%. Bene anche Da noi…a ruota libera al 15.8%

Su Rai 1 Domenica In: 2.975.000 con 19.9% e 2.763.000 con 22.1%

Su Rai 2 Delitti in Paradiso: 821.000 con 5.5%. Maiorca Crime: 694.000 con 5.1%

Su Rai 3 Mezz’ora in Più: 1.228.000 con 8.9%

Su Canale 5 L’Arca di Noè: 2.469.000 con 14.9%

Su Rete 4 Sua Maestà viene da Las Vegas: 359.000 con 2.8%

Su La Startup Economy: 142.000 con 1%

Ascolti Tv domenica 14, seconda serata

La Domenica sportiva al 3.1%

Su Rai 1 Speciale Tg1: 928.000 con 10.3%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva: 344.000 con 3.1%

Su Rai 3 Tg3 – Mondo: 425.000 spettatori con 4.1%

Su Canale 5 TG5 Notte: 432.000 con 11.3%.