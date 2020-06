Tradimento mortale film Tv8

Il film proposto oggi da Tv8 ha per titolo Tradimento mortale. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche e poliziesche della durata di un’ora e 27 minuti.

La produzione è statunitense ed è datata 2017. Per la delicatezza degli argomenti affrontati la pellicola è consigliata ad un pubblico di soli adulti.

Tradimento mortale film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Chris Jaymes. Protagonisti principali sono Maxine Peyton e Nick Curtis interpretati rispettivamente dagli attori Melissa Archer e Brandon Beemer.

Le riprese si sono svolte tutte negli Stati Uniti in particolare a Los Angeles in California. La produzione è della Cartel Pictures. Il titolo originale è Deadly Expose.

Il film è caratterizzato da numerosissimi colpi di scena che rendono incerto il finale fino all’ultimo istante.

Tradimento mortale – trama del film in onda su Tv8

La trama del film ha come protagonista una investigatrice Maxine Peyton. La professionista è stata incaricata di indagare sull’omicidio di un uomo si era iscritto ad una app di incontri on-line riservata esclusivamente alle persone sposate.

Ad un certo punto il sito era stato hackerato e le identità degli utenti erano state svelate. Qualcuno inizia così a prenderle di mira una dopo l’altra e ad ucciderle, facendo in modo che accanto al corpo rimanga il particolare feticcio sessuale preferito dalla vittima.

Maxine Peyton non crede assolutamente che l’assassino agisca come giudice morale e fustigatore di costumi. Ritiene che ci sia un collegamento tra alcune delle persone della app con l’assassino stesso. Quando le indagini cominciano ad andare avanti, la Peyton punta l’attenzione su alcuni sospettati. Tra questi l’insegnante Simon, il suo collega poliziotto Nick, l’ex marito Ryan e persino la sua migliore amica Jennifer.

Naturalmente sono solo delle ipotesi, purtroppo però i brutali omicidi continuano l’uno dopo l’altro. Ed accanto ad ognuno dei cadaveri l’investigatrice trova sempre il feticcio preferito dalla vittima.

Il finale del film

A questo punto Maxine Peyton comprende che deve realizzare una vera e propria corsa contro il tempo per tentare di fermare il folle omicida che intanto continua a mietere vittime.

Sarà tanta l’angoscia di Maxine che il misterioso assassino diventa per lei un vero e proprio incubo. Fino a quando una persona molto vicina alla stessa Maxine viene rapita. Si tratta di una trappola per attirarla.

L’investigatrice dovrà utilizzare tutte le sue capacità intellettive per far cadere l’omicida in trappola e assicurarlo alla giustizia.

Tradimento mortale – il cast completo

Di seguito il cast del film Tradimento mortale e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori