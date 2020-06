Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020. La finale di Coppa Italia con la vittoria del Napoli conquista la prima serata con il 39.6%. Niente da fare per le altre reti che proponevano prevalentemente, film e repliche. Ecco nei dettagli il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020, il prime time

Su Rai 1 Napoli-Juventus ha conquistato 10.202.000 con 39.6%

Su Rai 2 Il Gioco del Tradimento: 1.083.000 con 4.2%

Su Rai 3 Chi l’ha visto? 1.801.000 telespettatori con 7.9%

Su Canale 5 Paradiso Amaro: 2.496.000 con 10.4%

Su Rete 4 Pensavo fosse amore… invece era un calesse: 563.000 con 2.3%

Su Italia 1 Una Ragazza e il suo Sogno: 1.202.000 spettatori con 5.1%

Su La 7 Atlantide – La Guerra Maledetta: 491.000 con 2.5%.

Su TV8 Il film Hitch – Lui sì che capisce le donne: 380.000 con 1.6%.

Su NOVE Il film Sapore di mare: 426.000 telespettatori con 1.7%.

Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020, la fascia preserale Continuano le repliche di Avanti un altro! contro L’Eredità per l’Italia Su Rai 1 L’Eredità La Sfida dei Sei: 2.387.000 con 18.8%. L’Eredità: 3.828.000 con 22.8% Su Rai 2 Bull ha registrato: 952.000 con 4.8%. Su Rai 3 Blob: 814.000 telespettatori con 3.9% Su Canale 5 Avanti il Primo! 1.462.000 con 12.4%. Avanti un Altro! 2.734.000 con 17.1% Su Rete 4 Tempesta d’amore: 855.000 con 4.3%. Su Italia 1 Dr. House: 404.000 con 2.6% e 714.000 con 3.4% Su La 7 Eden – Un Pianeta da Salvare: 117.000 con 0.8% Su TV8 Cuochi d’Italia: 289.000 spettatori con 1.5% Su NOVE Sono le Venti: 202.000 con 1.1%. Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020, l’access prime time La Coppa Italia ha penalizzato molti programmi di questa fascia oraria, compresa Striscia la notizia. Su Rai 1 In corso la Coppa Italia Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 866.000 con 3.3%. Su Rai 3 Geo – Vacanze italiane 738.000 con 3.1% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 3.073.000 con 12.2%. Su Rete 4 Stasera Italia: 1.164.000 con 5% e 1.020.000 con 3.9% Su Italia 1 CSI ha registrato 1.005.000 con 4%. Su La 7 Otto e Mezzo: 1.598.000 spettatori con 6.5% Su TV8 Guess my age ha registrato 508.000 con 2%. Su NOVE Deal with it: 302.000 telespettatori con 1,2%.

Ascolti Tv mercoledì 17, daytime mattutino

Scende il gradimento di Italia Si giorno per giorno, Forum oltre il 16%

Su Rai 1 Italia Sì! Giorno per Giorno: 755.000 con 10.7%. La Prova del Cuoco 1.500.000 con 11.8%.

Su Rai 2 Rai Parlamento Premier alla Camera: 190.000 con 2.1%

Su Rai 3 Agorà: 517.000 spettatori con 8.8%

Su Canale 5 Forum: 1.546.000 con 16.6%.

Su Rete 4 Ricette all’Italiana: 158.000 con 2.2% e 247.000 con 1.9%

Su Italia 1 Person of interest ha registrato 260.000 con 3.5%.

Su La 7 L’Aria che Tira: 313.000 con 4.6%; 434.000 con 3.7% e 520.000 con 3.3%

Ascolti Tv mercoledì 17, day time pomeridiano

Bene La vita in diretta senza concorrenza.

Su Rai 1 Io e Te: 1.402.000 con 10.4%. La Vita in Diretta: 1.669.000 con 16.7%

Su Rai 2 Detto Fatto: 503.000 con 3.5%. L’Italia che Fa 174.000 con 1.7%

Su Rai 3 #Maestri 459.000 con 3.9%. Maturità 2020 – Diari 338.000 con 3.2%

Su Canale 5 Daydreamer – Le Ali del Sogno: 2.360.000 con 18.8%

Su Rete 4 Lo sportello di Forum: 743.000 con 3.4%

Su Italia 1 I Simpson: 1.089.000 con 6.8%

Su La 7 Tagadà: 366.000 con 3.1%. Tagadoc 133.000 con 1.3%

Su TV8 Vite da Copertina: 201.000 con 2%.

Ascolti Tv mercoledì 17 giugno 2020, seconda serata

Striminzitik show al 4.1%

Su Rai 1 Porta a Porta: 816.000 spettatori con 11.4%

Su Rai 2 Striminzitic Show: 651.000 telespettatori con 4.1%.

Su Rai 3 TG3 LineaNotte: 667.000 con 8.1%

Su Canale 5 Tg5 Notte: 774.000 con 7.2%

Su Rete 4 Volesse il Cielo: 235.000 con 2.8%

Su Italia 1 Le Sorelle Perfette: 385.000 con 5.7%