Giovedì 18 giugno, dalle 21.20, Rai4 trasmette in prima visione la Serie Tv Absentia 2.

La seconda stagione del telefilm thriller-poliziesco, composta da 10 episodi, svela alcuni nuovi retroscena sulla vita di Emily Byrne.

Dopo essere apparentemente scomparsa nel nulla, Emily viene ritrovata sei anni dopo in una baita di montagna. L’ex agente dell’FBI sembra aver perso la memoria. Prima della sua sparizione si stava occupando di un pericoloso serial killer.

Absentia 2 Serie Tv Rai4 – regia, protagonisti, dove è girato

La regia della serie tv, creata da Gaia Violo e Matt Cirulnick, è di Oded Ruskin. I protagonisti di Absentia 2 sono Stana Katic, che interpreta Emily Byrne, e Cara Theobold nel ruolo di Alice Durand. Invece Patrick Heusinger e Natasha Little sono rispettivamente Nick Durand e Julianne Gunnarsen.

Absentia 2 è prodotta dalla Stana Katic. Ed è infine distribuita in Italia da Amazon Video. Le riprese della seconda stagione si sono svolte a Sofia, in Bulgaria.

Absentia 2 – trama della Serie Tv in onda su Rai4

La protagonista della serie tv, Emily Byrne, viene ritrovata sei anni dopo dalla sua scomparsa in una baita tra i boschi. La notizia del ritrovamento crea scompiglio tra i colleghi della polizia federale degli Stati Uniti che la credevano morta da tempo e ormai non la riconoscono più. L’ex agente dell’FBI è infatti diventata una donna scontrosa ed aggressiva. E non ha più alcun ricordo del suo passato.

Inoltre viene tenuta sotto osservazione per comprendere gli eventi accaduti nel giorno della sua sparizione e negli anni a seguire. Infatti quando Emily scomparve stava dando la caccia ad uno dei serial killer più spietati di Boston.

Dopo essere tornata finalmente a casa, Emily deve fare i conti anche con molteplici cambiamenti. L’ex marito Nick si è infatti risposato. Ed assieme alla nuova moglie si è occupato della crescita del loro figlio Flynn

Il finale della serie Tv

Nel nuovo contesto famigliare, Emily è sempre più confusa. Si ritrova in una vita che ormai non le appartiene più. E gli sforzi compiuti da chi le sta accanto non bastano per aiutarla a costruire una nuova apparente quotidianità. Inoltre non riesce a superare i traumi che l’hanno profondamente cambiata.

Nel corso di Absentia 2 Emily deve lottare anche con i fantasmi del passato. E con quei pochissimi frammenti di memoria che conserva la sua mente. Mentre tenta infatti di rimettere insieme ogni tassello della sua esistenza, diventa la prima sospettata di una serie di omicidi efferati, tra cui l’uccisione del suo rapinatore. Per tale ragione decide di fuggire. E di dedicarsi alla ricerca del vero colpevole.

Mentre il detective che si occupa del caso è sulle sue tracce, Emily tenta di comprendere ciò che si cela dietro la sua scomparsa.

Absentia 2 Rai4 Il cast completo

Ecco il cast della Serie Tv Absentia 2 e i rispettivi personaggi interpretati: